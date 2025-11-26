La compleja operación a la que será sometida Lowrdez Fernández que genera gran preocupación

"Sus amigas y familiares están preocupadas y ocupadas en acompañarla en este momento", confió entonces esta mañana Bremer antes de agregar que su mamá -quien semanas atrás denunció la desaparición de su hija luego de recibir mensajes de Lissa Vera y Valeria Gastaldi alertándola sobre una situación de violencia- "está rezando acompañando a su hija para que todo salga bien".

"Es un cirugía por cuidado, por unos tumores benignos que previamente Lowrdez registró, pero que pospuso por mucho tiempo por compromisos laborales. La intervención será hoy a las 14 en el Sanatorio Finochietto", concluyó deseándole lo mejor a la cantante.

Lowrdez Fernández y su mamá

Por qué Lowrdez Fernández se bajó a último momento de LAM en medio de un ataque de angustia

Este lunes, en LAM (América TV), todo estaba preparado para que Lowrdez Fernández se sumara en vivo al ciclo, pero finalmente la cantante no pudo salir al aire y su ausencia generó sorpresa en el estudio.

Ángel de Brito fue el encargado de explicar qué había pasado, ya que la artista incluso había llegado al canal. "Mientras estábamos haciendo el programa, hoy iba a estar Lowrdez. La historia de LAM con Bandana se fue complicando en las últimas semanas. Se empezó a sentir mal. Estuvo acá con las chicas, las vieron todas. Vino a maquillarse, vino con su gente de prensa, vino a prepararse. Tenía muchas ganas de hacer la nota, pero se empezó a sentir mal y dejamos que se vaya. No estaba en un estado como para estar al aire, ella tiene una operación muy importante en unas horas que ya contó en otro programa", detalló el conductor ante la mirada atenta de las panelistas.

De Brito también remarcó el delicado momento personal que atraviesa la integrante de Bandana. "Una cosa que la tiene muy angustiada con respecto a su salud. Va a estar todo bien", aseguró, intentando llevar tranquilidad a la audiencia que esperaba la entrevista.

Embed

Aunque no pudo quedarse, antes de retirarse Lowrdez grabó un mensaje para el programa. Allí, visiblemente movilizada, expresó: "Ángel, sos siempre nuestro ángel protector. Te amamos con toda nuestra alma. Perdoname, se me acaban las horas de internación, por eso me fui. Voy a contarte todo de lo que todo el mundo está especulando, que hay cosas que son reales, y hay cosas que no".

En ese breve intercambio, Pepe Ochoa aprovechó para consultarle sobre su vínculo con Lissa Vera y le lanzó: "¿Y con Lissa (Vera), la mejor? ¿Estuvo bien eso?". Fiel a su estilo, Lowrdez respondió con ironía: "Dije que tengo principio de Alzheimer".

Ya desde la tranquilidad de su casa, la artista amplió en redes el motivo de su salida abrupta del canal: "Pido disculpas por no estar con vos, Angelito, porque la verdad que creo que sos nuestro ángel, el ángel de Bandana. Me agarraron unos cólicos increíbles. Mañana tengo mi prequirúrgico".

Finalmente, confirmó la intervención que la mantiene en vilo: "El 26 de noviembre me voy a hacer una histerectomia, así que estoy muy concentrada en eso y es muy heavy".