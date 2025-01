ARCA anunció más facilidades para las compras online en el exterior: cuáles son los cambios

A partir de ahora, tanto personas físicas como jurídicas podrán importar mercadería con un peso máximo de 50 kilos por paquete, independientemente del total de envío.

Con la nueva disposición, se podrán traer, por ejemplo, 3 paquetes de 50 kilos en un mismo envío. Es decir, el tope de 50 kg se mantiene pero por paquete, no por envío. De la misma manera, el cupo de cinco envíos por año por persona puede ser de 50 kilos por paquete las cinco veces. Y no ser un límite acumulable en el año.

Qué productos se pueden comprar en el exterior e ingresar a la Argentina

Actualmente, se pueden ingresar a través del sistema de courier productos como:

ropa

calzado

juguetes

celulares

computadoras

perfumes

artículos de cuidado personal

libros

insumos

repuestos

Es importante mencionar que hay que registrar en ARCA que se recibió el envío por Correo Argentino. “Es la forma que tiene el Correo de registrar que estás ocupando un cupo. El resto de los couriers se encarga de informar a ARCA por su cuenta que el envío llegó para verificar el cumplimiento de la cuota. Correo Argentino necesita que el usuario lo registre por ellos”, explicaron desde el organismo.

Por otro lado, tanto para importación como para exportación, los envíos no podrán exceder el valor de USD 3.000. Además, cabe recordar que ARCA eliminó los aranceles de importación al ingreso de mercaderías hasta un valor FOB (Free On Board o el valor que tienen los productos al salir del puerto de origen) de USD 400, con un tope máximo de 5 envíos por año y por persona.

Los envíos efectuados mediante esta modalidad, sin fines comerciales, están exentos de cumplir con ciertos requisitos que habitualmente se aplican a las importaciones. Específicamente, se encuentran exceptuados de:

La intervención previa del Instituto Nacional de Alimentos .

. Las regulaciones de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor , particularmente la Dirección de Lealtad Comercial.

, particularmente la Dirección de Lealtad Comercial. La tramitación de Licencias de Importación automáticas y no automáticas.

automáticas y no automáticas. El cumplimiento del Régimen de Identificación de Mercaderías (estampillas fiscales).

(estampillas fiscales). Las restricciones y prohibiciones de carácter económico.

Cómo registrar un envío

Para poder ingresar paquetes del exterior, se debe hacer un trámite dentro de la web de ARCA.

El trámite puede ser en nombre de una persona humana como jurídica.

Se necesita tener acceso a un medio de pago habilitado para comprar en el exterior.

Se requiere tener CUIT y la clave fiscal con nivel de seguridad 3.

Una vez efectuada la compra, hay que ingresar en la página de ARCA, ir a la sección de “Envíos Postales Internacionales” para declarar la recepción de la mercadería. La ex AFIP aclaró que si en los siguientes 30 días corridos de recibir la mercadería no se hace el registro, “la persona no podrá volver a usar este beneficio”.

El organismo recordó también que en octubre se eliminó el sistema CUSE, para simplificar normativas y reducir costos asociados a la regulación. El “sistema CUSE” era un régimen de “Prestador de Servicios Postales PSP/Couriers Seguros” que entendía como “Prestador CUSE” a aquellos registrados ante la ex AFIP.