Aseguran que la presión impositiva cayó en 2025 al nivel más bajo de los últimos diez años

Según las estimaciones del IARAF, la recaudación tributaria nacional habría retrocedido alrededor de 1% real frente a 2024. No obstante, el informe aclaró que, si se excluyen los impuestos vinculados al comercio exterior, los recursos fiscales habrían exhibido un incremento real del 4,5%.

Al analizar la variación interanual real por tributo, el organismo precisó que durante 2025 los mayores descensos —sin considerar la eliminación del impuesto PAIS— se dieron en Bienes Personales, con una baja del 34,6%, derechos de exportación, que cayeron 16%, e impuestos internos coparticipados, con una reducción del 11,7%.

En sentido opuesto, los tributos que mostraron los mayores aumentos fueron los impuestos a los combustibles, con un crecimiento del 42,9%, los derechos de importación, que subieron 22,3%, y los aportes a la seguridad social, con una mejora del 13,8%.

En relación con el desempeño del último mes del año, el informe indicó que en diciembre de 2025 la recaudación descendió un 3% real interanual. Sin embargo, al descontar los ingresos provenientes de tributos ligados al comercio exterior, la variación real interanual resultó neutra.

El dato de diciembre marcó la quinta caída real interanual consecutiva y estuvo explicado principalmente por la quita de derechos de exportación, que registraron una baja del 58% real interanual. En ese contexto, el informe subrayó que “incidió de manera negativa la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario”.

A ese desempeño se sumaron la caída real interanual del 25% en impuestos internos y el retroceso del 19% en Bienes Personales, atribuida a la comparación con una base elevada de diciembre de 2024 y a la reducción de alícuotas.