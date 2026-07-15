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Aumentó el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto cuesta viajar desde este 15 de julio

Entró en vigencia el último tramo del ajuste dispuesto por el Gobierno para las líneas de jurisdicción nacional. Así quedaron las nuevas tarifas.

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Aumentó el boleto de colectivo. (Foto: archivo)

Aumentó el boleto de colectivo. (Foto: archivo)
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Con esta actualización, las tarifas suben 2% y el boleto acumula un aumento del 6% en el trimestre. Para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo pasó de $728,28 a $742,81.

Cómo quedaron las tarifas de los colectivos nacionales

Desde este 15 de julio, los nuevos valores para quienes viajan con SUBE registrada son los siguientes:

  • 0 a 3 kilómetros: $742,81
  • 3 a 6 kilómetros: $861,66
  • 6 a 12 kilómetros: $1.002,80
  • 12 a 27 kilómetros: $1.151,36
  • Más de 27 kilómetros: $1.337,06

Quienes utilicen una tarjeta SUBE sin registrar deberán pagar una tarifa más alta, tal como ocurre desde la implementación del nuevo esquema tarifario.

Aumento de colectivos en el AMBA: en qué líneas aplica

El incremento alcanza a las 104 líneas de jurisdicción nacional que prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre ellas las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 28, 29, 33, 45, 57, 60, 86, 88, 92, 96, 100, 101, 126, 129, 152, 159, 168, 194 y 195, entre otras.

La actualización completa el cronograma de aumentos mensuales que había sido anunciado por la Secretaría de Transporte a mediados de mayo.

Qué pasa con los trenes

En el caso de los trenes del AMBA, el último aumento comenzó a regir el 1° de julio, cuando el boleto mínimo pasó a $380 en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.

La próxima actualización para ese servicio está prevista para el 1° de agosto, en el marco del esquema de incrementos graduales anunciado por el Gobierno.

Cuánto cuesta el colectivo en CABA y la provincia de Buenos Aires

Las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires ya habían actualizado sus tarifas el 1° de julio.

Con esos incrementos, el boleto mínimo quedó en:

  • CABA: $820,99.
  • Provincia de Buenos Aires: $1.063,98.

Estos valores corresponden a las líneas bajo jurisdicción porteña y bonaerense, por lo que son diferentes a las tarifas de las líneas nacionales que aumentaron este 15 de julio.

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