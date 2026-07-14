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El Banco Central compró U$S532 millones y registró la mayor adquisición de divisas de la era Milei

La autoridad monetaria alcanzó su mayor saldo comprador desde diciembre de 2022. En lo que va de 2026 acumula más de U$S12.000 millones y suma 126 jornadas consecutivas con resultado positivo.

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La autoridad monetaria alcanzó su mayor saldo comprador desde diciembre de 2022. (Foto: archivo).

La autoridad monetaria alcanzó su mayor saldo comprador desde diciembre de 2022. (Foto: archivo).
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La baja estuvo vinculada a pagos a organismos y a la caída del valor del oro. (Foto: NA)

Con este resultado, la autoridad monetaria acumuló 126 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario y superó los U$S12.000 millones adquiridos en lo que va de 2026.

Según fuentes oficiales, la fuerte compra de dólares estuvo impulsada por la liquidación de una obligación negociable (ON) y por una importante oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Ambos factores fueron aprovechados por la entidad para fortalecer la acumulación de reservas internacionales.

Desde el inicio de la fase cuatro del programa monetario y cambiario, en enero de este año, el organismo que conduce Santiago Bausili acumula compras por U$S12.267 millones. La meta fijada inicialmente por el equipo económico para todo 2026 se ubicaba entre U$S10.000 millones y U$S17.000 millones.

Oferta de divisas

Durante los primeros siete meses del año, la oferta de divisas estuvo impulsada por las liquidaciones de los sectores agroexportador y energético, además de las colocaciones de deuda realizadas por empresas y provincias en los mercados internacionales. Ese flujo permitió que el Banco Central captara una parte significativa de los dólares ingresados al sistema.

La compra de U$S532 millones registrada este martes superó los U$S468 millones adquiridos en abril de 2024, que hasta ahora representaban el mayor saldo comprador de la actual administración.

Para encontrar una cifra superior es necesario remontarse al 29 de diciembre de 2022. En aquel momento estaba vigente el Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como “dólar soja”, una herramienta implementada por el gobierno de Alberto Fernández para incentivar la liquidación de divisas por parte del sector agropecuario.

El tipo de cambio oficial bajó y se alejó del techo de la banda

En el mercado cambiario, el dólar mayorista retrocedió 0,71% y finalizó la rueda en $1.471,50 para la venta. De esta manera, la cotización quedó 20,89% por debajo del límite superior de la banda cambiaria, fijado en $1.814,21.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP registró una baja de 0,80% y cerró en $1.507,57, mientras que el contado con liquidación descendió 0,70% hasta los $1.557,07. Por su parte, el dólar blue cayó 0,33% y terminó la jornada en $1.520.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista retrocedió 0,71% y finalizó la rueda en $1.471,50 para la venta. (Foto: archivo)

En el mercado cambiario, el dólar mayorista retrocedió 0,71% y finalizó la rueda en $1.471,50 para la venta. (Foto: archivo)

Con estos valores, la diferencia entre el dólar blue y el oficial se ubicó en 3,30%, en tanto que la brecha entre el contado con liquidación y el tipo de cambio oficial cerró en 3,28%.

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