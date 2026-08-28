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Septiembre llega con nuevos aumentos: uno por uno, todos los servicios que suben

El nuevo mes llegará con subas en varios rubros. Transporte público, colegios privados, agua, alquileres y servicio doméstico tendrán ajustes, mientras todavía resta conocer qué pasará con las tarifas de luz, gas y los combustibles.

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Septiembre llega con nuevos aumentos. (Foto: archivo)

Septiembre llega con nuevos aumentos. (Foto: archivo)

Septiembre comenzará con nuevos aumentos que impactarán los gastos mensuales de los hogares. Transporte público, medicina prepaga, colegios privados, agua, alquileres y servicio doméstico tendrán actualizaciones, mientras todavía resta conocer el alcance de los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas y qué ocurrirá con los impuestos sobre los combustibles.

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El Indec dio a conocer la inflación de julio. (Foto: archivo).

Varias de las subas confirmadas superarán el 2,1% de inflación registrado en julio, lo que agrega presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en momentos en que el Gobierno busca consolidar el proceso de desaceleración inflacionaria.

Entre los incrementos más importantes aparece el transporte: los colectivos porteños aumentarán 4,1%, los bonaerenses 4,3% y los trenes del AMBA tendrán una actualización del 14,29%. También habrá cambios en las cuotas de las prepagas y los colegios privados.

Colectivos: cuánto costará el boleto desde septiembre

Aumentan los boletos de colectivos en el AMBA. (Foto: archivo)

Aumentan los boletos de colectivos en el AMBA. (Foto: archivo)

Los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires tendrán desde el 1° de septiembre un incremento del 4,1%. Con esa actualización, el boleto mínimo para pasajeros con tarjeta SUBE registrada pasará a $887,99.

En las líneas que dependen de la provincia de Buenos Aires, en tanto, el aumento será del 4,3% y llevará el boleto mínimo hasta los $1.158,97.

Las diferencias responden a los mecanismos de actualización establecidos por cada jurisdicción, que contemplan la evolución de la inflación más un adicional.

Trenes: el aumento llegará al 14,29%

El incremento más fuerte dentro del transporte público será el de los trenes metropolitanos, con una actualización del 14,29%. El boleto mínimo pasará a costar $480 para las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur.

Cuánto costará el subte en septiembre

Habr&aacute; un nuevo incremento para viajar en subte en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: archivo)

Habrá un nuevo incremento para viajar en subte en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: archivo)

También habrá un nuevo incremento para viajar en subte en la Ciudad de Buenos Aires. La tarifa subirá 4,1% y el boleto general para quienes tengan la SUBE registrada pasará a $1.753.

Continuará vigente el esquema de descuentos por cantidad de viajes mensuales, mediante el cual el precio disminuye progresivamente a partir del viaje número 21.

Peajes: las nuevas tarifas en las autopistas porteñas

Los peajes administrados por AUSA también tendrán una actualización del 4,1%. Para los vehículos livianos, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno pasarán a costar $4.707,81 en horario normal y $6.671,74 durante la hora pico.

En el Paseo del Bajo, por su parte, la tarifa llegará a $10.416,61.

Prepagas: cuánto aumentarán las cuotas

La medicina privada tendrá otra actualización en septiembre, aunque los porcentajes dependerán de cada empresa, el plan contratado y, en algunos casos, la región del país. Los incrementos informados se ubican aproximadamente entre el 1,9% y el 3,1%.

Entre las principales compañías, OSDE aplicará ajustes de entre 1,9% y 2,3%, mientras que Hospital Italiano tendrá una actualización cercana al 2,1%. Galeno informó aumentos de entre 2,3% y 2,8%, Avalian del 2,5% y Omint de hasta el 2,9%.

En el caso de Sancor Salud, las variaciones se ubicarán entre 2,4% y 3,1%, dependiendo del plan.

Colegios privados: las cuotas vuelven a subir

Las familias con hijos en colegios privados subvencionados por el Estado también deberán afrontar nuevos valores. En la Ciudad de Buenos Aires, el aumento autorizado será del 4,2%, mientras que en la provincia de Buenos Aires alcanzará el 2,5%.

Agua: AySA aplicará un nuevo incremento

Otro de los servicios que aumentará será el agua. De acuerdo con los valores previstos para septiembre, la tarifa de AySA tendrá una actualización del 2,3%.

Alquileres: cuánto subirán los contratos que se actualizan en septiembre

No existe un &uacute;nico porcentaje de aumento para todos los inquilinos. (Foto: archivo)

No existe un único porcentaje de aumento para todos los inquilinos. (Foto: archivo)

El panorama de los alquileres es diferente porque no existe un único porcentaje de aumento para todos los inquilinos. Tras los cambios regulatorios de los últimos años conviven contratos con distintos mecanismos y períodos de actualización. El porcentaje dependerá, por lo tanto, de lo que haya sido pactado entre propietario e inquilino.

Para los contratos que contemplen en septiembre una actualización trimestral basada en el IPC, el incremento rondará el 6,22%.

Servicio doméstico: nuevos salarios en septiembre

Los trabajadores de casas particulares también tendrán un incremento del 1,8%. Para el personal de tareas generales, la categoría que incluye principalmente labores de limpieza, el valor será de aproximadamente $3.871,87 por hora con retiro y $4.144,32 sin retiro.

Para quienes trabajan bajo modalidad mensual y jornada completa, los salarios de referencia llegarán a $475.001,19 con retiro y $523.998,96 sin retiro.

Luz, gas y combustibles: los aumentos que todavía faltan confirmar

En los pr&oacute;ximos d&iacute;as deber&aacute;n conocerse los nuevos cuadros tarifarios de electricidad. (Foto: archivo)

En los próximos días deberán conocerse los nuevos cuadros tarifarios de electricidad. (Foto: archivo)

En los próximos días deberán conocerse los nuevos cuadros tarifarios de electricidad y gas, que determinarán el impacto sobre los usuarios de distribuidoras como Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN.

También está pendiente la definición sobre los impuestos a los combustibles. Las estimaciones preliminares ubican su eventual impacto sobre los surtidores en torno al 1%, aunque habrá que esperar la decisión oficial.

En pocas palabras

  • Nuevos aumentos: En septiembre, servicios como transporte, prepagas, colegios y alquileres registrarán subas significativas.
  • Transporte público: El boleto de colectivo en CABA costará $887,99, el bonaerense $1.158,97 y los trenes del AMBA aumentarán 14,29%.
  • Otros servicios: Se esperan incrementos en prepagas (entre 1,9% y 3,1%), colegios privados (4,2% en CABA), agua (2,3% en AySA) y alquileres (6,22% para contratos con actualización trimestral).
Resumen generado por Thinkindot AI
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