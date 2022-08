Embed

Hasta ayer, el Directorio del BNA estaba conformado por diez integrantes, la propia presidenta de la entidad (Batakis) y otras nueve personas: Claudio Lozano, Ángel Mercado, Cecilia Fernández Bugna, Federico Sánchez, Guillermo Wierzba, Martín Ferré, Julia Strada, Raúl Garré y Carlos Caserio.

Silvina Batakis, del Ministerio de Economía al Banco Nación

La ex ministra de Economía Batakis asumió en la práctica su cargo al frente del BNA el jueves, aunque ya desde el lunes de la semana pasada se había reunido con el presidente saliente de la entidad, Eduardo Hecker, para dialogar sobre las principales políticas que llevó adelante desde diciembre de 2019.

El objetivo de Batakis es ubicar a gran parte del equipo que la acompañó durante su breve gestión al frente del Ministerio de Economía -unas 25 personas-, y ocupar al menos cuatro de los nueve lugares del directorio con gente de su máxima confianza.

El plan de Batakis es al menos designar como directores del Nación a Karina Angeletti (ex secretaria de Política Económica), Martín Di Bella (ex secretario de Hacienda) y Martín Pollera (ex secretario de Comercio Interior).

Inicialmente, Lozano, jefe de Unión Popular -una de las fracciones del Frente de Todos y uno de los críticos más feroces y persistentes de la política económica oficial- rechazaba presentar la dimisión.

Banco Nación: qué dijo Claudio Lozano sobre el pedido de renuncia

Lozano admitió la semana pasada que se sintió "muy sorprendido con la decisión de reemplazar a (Eduardo) Hecker por (Silvina) Batakis”. Acerca de las versiones de que Batakis habría pedido la dimisión del directorio de la entidad, el exfuncionario del BNA sostuvo: “Yo no estoy atornillado al cargo ni nada que se le parezca. Si el Presidente considera que me tengo que ir, con que me lo pida, alcanza".

Consultado por su vínculo con la saliente ministra de Economía, el referente de Unidad Popular, uno de los partidos que conforman el Frente de Todos (FdT), manifestó no tener “ninguna relación previa con Batakis, salvo habernos saludado en alguna reunión”.

“Es una directora más, como todos nosotros, a la que el Presidente le encargó la tarea de dirigir el Banco Nación. Pero quien nos tiene que plantear esto es Alberto Fernández”, analizó Lozano y concluyó con que el pedido de Batakis “no es lo que corresponde”.