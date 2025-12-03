La fuerte afirmación de Ian Lucas tras las versiones de amorío con Evangelina Anderson: "Es la mujer más..."

La sorpresiva versión que vincula sentimentalmente a Ian Lucas con Evangelina Anderson comenzó a circular con fuerza en los últimos días, alimentada por la química que ambos muestran en MasterChef Celebrity.
En una nota con A la tarde, Ian Lucas se sinceró sobre su vínculo con su compañera de MasterChef Celebrity, Evangelina Anderson.
En medio de estas especulaciones, el participante del certamen gastronómico habló en exclusiva con A la tarde (América TV) y aclaró cuál es su verdadera relación con la ex vedette, buscando desactivar definitivamente cualquier rumor.
Durante la nota, Ian comenzó refiriéndose a su paso por el programa culinario, que se transformó en una experiencia significativa para él. “Un año hermoso en MasterChef. Compartiendo el programa con gente increíble”, expresó, destacando el vínculo que se formó entre los concursantes y la dinámica de trabajo dentro del reality.
Cuando el movilero del ciclo que conduce Karina Mazzocco le mencionó directamente las versiones sobre una supuesta cercanía romántica con Evangelina, Lucas optó por bajarle el tono a la situación. Ante la frase “Se habló mucho de la buena química que tenés con Evangelina”, el joven respondió sin vueltas: “Me llevó increíble. Con ella y con todo el grupo”.
Con la intención de despejar cualquier especulación, Ian insistió en que la unión del equipo va más allá de nombres puntuales o interpretaciones externas. “Somos muy unidos todos”, remarcó, dejando en claro que la relación que mantiene con Evangelina es exactamente la misma que tiene con el resto de sus compañeros.
En otro tramo de la charla, el creador de contenido elogió a la ex vedette. “Eva es divina. Me llevo muy bien”, dijo, reafirmando que entre ellos existe buena onda y compañerismo. Incluso reconoció que no se siente incómodo con los comentarios que lo vinculan sentimentalmente con ella: “No me molesta que me vinculen con la mujer más hermosa del país”, aseguró, tomándose la situación con humor.
Finalmente, Ian aclaró una de las situaciones que había alimentado rumores: una visita de Evangelina a su departamento. Según explicó, se trató simplemente de un encuentro grupal junto a otros amigos. “Es mi departamento. Ese día vinieron La Joaqui, Luck Ra, La Reini. No es que vino ella sola”, puntualizó, derribando así cualquier interpretación equivocada.
Con estas declaraciones, Lucas intentó cerrar un tema que —según dejó entrever— nunca fue más que una lectura exagerada de la camaradería entre compañeros de un mismo programa.
Desde hace algunos días, tomó cada vez más fuerza el rumor de que habría algo más que buena onda entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, tanto dentro como fuera del reality MasterChef Celebrity (Telefe).
Incluso circularon unas imágenes donde se ve a la modelo y al joven influencer conversando muy cerca en un boliche, lo que terminó de alimentar el trascendido.
Lo cierto es que Evangelina Anderson habló por primera vez sobre su supuesto romance con Ian Lucas en una nota con el programa Desayuno Americano (América TV) y fue contundente.
"¿Estaba a los besos? Decime la verdad", le preguntó el cronista a la ex de Martín Demichelis, quien respondió de manera tajante: "No, mentiras no. Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor".
Luego explicó aquella situación: "En una discoteca le hablás al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también. Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio".
Consultada sobre si saldría con alguien más joven, Evangelina Anderson se sinceró: "Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué sé yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".
Y dejó en claro cómo está hoy sentimentalmente: "Hace un año y medio casi (de su separación de Demichelis), si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros".
"Sinceramente estoy sola, solterísima. Estoy trabajando todo el día y con mis hijos", cerró la modelo, negando rotundamente el rumor de romance con Ian Lucas y el video que los muestra muy cerca en el boliche.