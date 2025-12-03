La fuerte afirmación de Ian Lucas tras las versiones de amorío con Evangelina Anderson: "Es la mujer más..."

Con la intención de despejar cualquier especulación, Ian insistió en que la unión del equipo va más allá de nombres puntuales o interpretaciones externas. “Somos muy unidos todos”, remarcó, dejando en claro que la relación que mantiene con Evangelina es exactamente la misma que tiene con el resto de sus compañeros.

En otro tramo de la charla, el creador de contenido elogió a la ex vedette. “Eva es divina. Me llevo muy bien”, dijo, reafirmando que entre ellos existe buena onda y compañerismo. Incluso reconoció que no se siente incómodo con los comentarios que lo vinculan sentimentalmente con ella: “No me molesta que me vinculen con la mujer más hermosa del país”, aseguró, tomándose la situación con humor.

Finalmente, Ian aclaró una de las situaciones que había alimentado rumores: una visita de Evangelina a su departamento. Según explicó, se trató simplemente de un encuentro grupal junto a otros amigos. “Es mi departamento. Ese día vinieron La Joaqui, Luck Ra, La Reini. No es que vino ella sola”, puntualizó, derribando así cualquier interpretación equivocada.

Con estas declaraciones, Lucas intentó cerrar un tema que —según dejó entrever— nunca fue más que una lectura exagerada de la camaradería entre compañeros de un mismo programa.

Embed

¿Qué dijo Evangelina Anderson del video con Ian Lucas en un boliche?

Desde hace algunos días, tomó cada vez más fuerza el rumor de que habría algo más que buena onda entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, tanto dentro como fuera del reality MasterChef Celebrity (Telefe).

Incluso circularon unas imágenes donde se ve a la modelo y al joven influencer conversando muy cerca en un boliche, lo que terminó de alimentar el trascendido.

Lo cierto es que Evangelina Anderson habló por primera vez sobre su supuesto romance con Ian Lucas en una nota con el programa Desayuno Americano (América TV) y fue contundente.

"¿Estaba a los besos? Decime la verdad", le preguntó el cronista a la ex de Martín Demichelis, quien respondió de manera tajante: "No, mentiras no. Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor".

Luego explicó aquella situación: "En una discoteca le hablás al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también. Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio".

Consultada sobre si saldría con alguien más joven, Evangelina Anderson se sinceró: "Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué sé yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".

Y dejó en claro cómo está hoy sentimentalmente: "Hace un año y medio casi (de su separación de Demichelis), si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros".

"Sinceramente estoy sola, solterísima. Estoy trabajando todo el día y con mis hijos", cerró la modelo, negando rotundamente el rumor de romance con Ian Lucas y el video que los muestra muy cerca en el boliche.