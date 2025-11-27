El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el aumento de las cantidades exportadas "a nivel récord" en Argentina, y aprovechó la ocasión para cargar con un tuit irónico contra quienes aseguran que el tipo de cambio se encuentra "atrasado".
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que las exportaciones argentinas alcanzaron niveles récord y lanzó una ironía hacia quienes cuestionan un supuesto atraso cambiario.
Luis Caputo volvió a negar que el precio del dólar esté atrasado
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el aumento de las cantidades exportadas "a nivel récord" en Argentina, y aprovechó la ocasión para cargar con un tuit irónico contra quienes aseguran que el tipo de cambio se encuentra "atrasado".
"Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio “atrasado”", expresó Caputo en su perfil de la red social X.
En su posteo de X, el funcionario compartió un gráfico en donde se exhibía una serie con las cantidades exportadas entre 2004 y septiembre de 2025. Allí se confirmaba el dato que ya había sido difundido por el Indec a principios de mes: en septiembre se alcanzó la segunda mejor marca desde el inicio de la serie, solo por detrás de enero de 2008.
Se trata de una nueva defensa al esquema cambiario actual, el cual fue cuestionado en reiteradas ocasiones por diversos economistas, los cuales advierten sobre los peligros generaría una apreciación del dólar sobre la acumulación de reservas.
De acuerdo con el último informe de INDEC sobre intercambio comercial argentino, en octubre, las exportaciones lograron un total de 7.954 millones de dólares, lo que representó un crecimiento interanual de 13,1%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 13,9% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 0,7%.
En tanto que las importaciones de octubre alcanzaron un total de 7.154 millones de dólares, lo que representó un incremento interanual de 16,9%. Este crecimiento se atribuyó a un aumento de 19,7% en las cantidades y a una disminución en los precios de 2,4%.
Por ende, el mes pasado la balanza comercial presentó un superávit de 800 millones de dólares, lo que implicó una reducción de 112 millones de dólares respecto al mismo mes de 2024. El índice de términos del intercambio aumentó 1,7%, y reflejó una mejora en los precios relativos del comercio exterior. En el análisis por cantidades, se destacó el incremento de las importaciones sobre el de las exportaciones.
Los rubros que presentaron mayor cantidad de exportaciones argentinas fueron las manufacturas de origen agropecuario (35%), las manufacturas de origen industrial (29%), los productos primarios (24%) y los combustibles y energías (11%).