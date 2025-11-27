En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Dólar
Luis Caputo
Mercados

Luis Caputo volvió a negar que el precio del dólar esté atrasado

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que las exportaciones argentinas alcanzaron niveles récord y lanzó una ironía hacia quienes cuestionan un supuesto atraso cambiario.

Luis Caputo volvió a negar que el precio del dólar esté atrasado

Luis Caputo volvió a negar que el precio del dólar esté atrasado

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el aumento de las cantidades exportadas "a nivel récord" en Argentina, y aprovechó la ocasión para cargar con un tuit irónico contra quienes aseguran que el tipo de cambio se encuentra "atrasado".

Leé también Caputo volvió a defender el sistema de bandas y dijo que es preferible "a una flotación libre"
﻿El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a referirse al dólar

"Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio “atrasado”", expresó Caputo en su perfil de la red social X.

dólar caputo

En su posteo de X, el funcionario compartió un gráfico en donde se exhibía una serie con las cantidades exportadas entre 2004 y septiembre de 2025. Allí se confirmaba el dato que ya había sido difundido por el Indec a principios de mes: en septiembre se alcanzó la segunda mejor marca desde el inicio de la serie, solo por detrás de enero de 2008.

Se trata de una nueva defensa al esquema cambiario actual, el cual fue cuestionado en reiteradas ocasiones por diversos economistas, los cuales advierten sobre los peligros generaría una apreciación del dólar sobre la acumulación de reservas.

Las exportaciones argentinas

De acuerdo con el último informe de INDEC sobre intercambio comercial argentino, en octubre, las exportaciones lograron un total de 7.954 millones de dólares, lo que representó un crecimiento interanual de 13,1%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 13,9% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 0,7%.

En tanto que las importaciones de octubre alcanzaron un total de 7.154 millones de dólares, lo que representó un incremento interanual de 16,9%. Este crecimiento se atribuyó a un aumento de 19,7% en las cantidades y a una disminución en los precios de 2,4%.

Por ende, el mes pasado la balanza comercial presentó un superávit de 800 millones de dólares, lo que implicó una reducción de 112 millones de dólares respecto al mismo mes de 2024. El índice de términos del intercambio aumentó 1,7%, y reflejó una mejora en los precios relativos del comercio exterior. En el análisis por cantidades, se destacó el incremento de las importaciones sobre el de las exportaciones.

Los rubros que presentaron mayor cantidad de exportaciones argentinas fueron las manufacturas de origen agropecuario (35%), las manufacturas de origen industrial (29%), los productos primarios (24%) y los combustibles y energías (11%).

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dólar Luis Caputo
Notas relacionadas
Caputo rechazó versiones sobre un crédito por USD 20 mil millones bloqueado por bancos de EE.UU.
Mercados: tras la subida del dólar oficial, cómo siguen las acciones, los bonos y la divisa
El dólar oficial subió por quinta jornada al hilo y hay expectativa por una licitación clave del Tesoro
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar