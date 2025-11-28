Con el envión del triunfo electoral, Milei avanza con el plan de privatizaciones y eliminación de subsidios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1994417914095489338?s=20&partner=&hide_thread=false ARRANCAN LAS PRIVATIZACIONES https://t.co/nxcgxprQ0h — Javier Milei (@JMilei) November 28, 2025

El ministro de Economía sostuvo que con estas licitaciones “se vuelve a confirmar el interés del sector privado en invertir en Argentina cuando las reglas están claras" y felicitó a las compañías ganadoras. Además, detalló la situación de las cuatro centrales: Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados.

En detalle, el informe oficial especifica que la oferta más alta en Alicurá fue de 162 millones de dólares por la empresa Edison Inversiones. Por otro lado, Piedra del Águila quedaría en manos de Central Puerto por 245 millones y El Chocón tuvo la oferta ganadora de BML Inversora por 235 millones.

El caso de Cerros Colorados pondrá otra vez en competencia a Edison Inversiones y a BML Inversora. Ambas empresas mostraron pretensiones por quedarse con la represa a privatizar.

Si bien el marco legal exige que las acciones mayoritarias estén en manos del Estado, se venderá un porcentaje importante, según se publicó en el Boletín Oficial del pasado 6 de noviembre.

De esta manera, las hidroeléctricas se suman al plan impulsado por Milei a través de Diego Chaer y el Ministerio de Economía. Ya se iniciaron procesos en cinco empresas públicas habilitadas por la Ley Bases.

El Gobierno avanzó en los dos primeros años con Belgrano Cargas, Intercargo, ENARSA y AYSA. Sin embargo, siguen pendientes casos como los medios públicos, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas, que tuvieron fuerte rechazo opositor.

Aunque las hidroeléctricas del Comahue son las primeras en avanzar con las concesiones, Nucleoeléctrica Argentina —encargada de los reactores nucleares— pasará por la venta de un 44% de sus acciones.

El Gobierno avanza en la eliminación selectiva de subsidios tarifarios

El Gobierno nacional también decidió avanzar con un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados. A partir de enero de 2026 se unifican las categorías en "con" y "sin" subsidios, eliminando la ayuda a sectores de clases media y alta.

La asistencia se concentrará exclusivamente en hogares con ingresos menores a tres canastas básicas. A través de la resolución 488/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía estableció los nuevos precios para la demanda de cara al verano 2026.

La norma fija los valores para el período comprendido entre el 1° de diciembre y el 30 de abril de 2026. Lleva la firma de la secretaria energética María Tettamanti. Establece que, durante ese período, se aplicarán los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Se indica además que se deberán utilizar, junto con el Precio Estabilizado del Transporte (PET), “para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios” de los Agentes Distribuidores y otros Prestadores del Servicio Público de Distribución que lo requieran.

La medida también comprende al Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Tierra del Fuego (MEMSTDF). Allí también regirán los nuevos precios de referencia para abastecer a los usuarios de la provincia del sur.