Economía
INDEC
Salarios
Economía

Los salarios crecieron 2,2% en julio y le ganaron a la inflación

El organismo detalló cómo los ingresos registrados tuvieron un avance mensual. El dato marca un leve alivio en medio de la tensión permanente entre precios e ingresos.

Los salarios crecieron 2

Los salarios crecieron 2,2% en julio y le ganaron a la inflación según el INDEC. Foto: Internet.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en julio de 2025 los salarios formales tuvieron una suba del 2,2% respecto del mes anterior, por encima de la inflación del período, que fue de 1,9%. El dato marca un leve alivio en medio de la tensión permanente entre precios e ingresos, uno de los principales problemas de la economía argentina.

Evolución de los salarios por sector

Según el relevamiento:

  • Sector privado registrado: +2,2% en julio.
  • Sector público: +2,3%.
  • Sector privado no registrado: +3,6%, el de mayor expansión.

Este último segmento, aunque más precario y con menos cobertura, fue el que más empujó al índice general al alza.

Acumulado en 2025

En lo que va del año, los salarios suman un incremento del 23,7% respecto de diciembre 2024:

  • Privados registrados: +16,2%.
  • Sector público: +19,1%.
  • No registrados: +57,9%.

Comparación interanual

En los últimos 12 meses, el índice de salarios mostró un aumento del 53,2%:

  • Registrados: +40,3%.
  • Públicos: +41,3%.
  • Informales: +139,7%.

La disparidad refleja que los trabajadores fuera del sistema formal exhiben mayores subas porcentuales, pero siguen en condiciones de mayor vulnerabilidad y con ingresos más bajos.

image (27)

Diferencias dentro del sector público

El informe también detectó contrastes entre los distintos niveles de la administración:

  • Nacional: apenas +0,6% en julio y +24,5% interanual.
  • Provincial: +2,6% mensual y +47,3% interanual.

Esto evidencia que las paritarias y acuerdos salariales dependen de cada jurisdicción, lo que genera fuertes desigualdades.

El poder adquisitivo sigue en tensión

A pesar de las mejoras estadísticas, el poder de compra continúa siendo un desafío. Con una inflación acumulada de 17,3% en 2025, los salarios solo logran empatar o superar levemente el costo de vida.

Según encuestas, 8 de cada 10 trabajadores consideran insuficiente su ingreso para cubrir los gastos básicos. Además, la brecha salarial de género se mantiene en torno al 27%, con mayor impacto en sectores como salud e industria.

Se habló de
INDEC Salarios Inflación
