Mario Massaccesi habló de la tensión al aire con Paula Bernini y confirmó si se pelearon: "Chispita"

Y sobre su vínculo con Paula Bernini, Mario Massaccesi explicó el drástico cambio que tuvo su compañera a nivel profesional de pasar de cronista a conductora.

"Ella sigue siendo la misma, le cambiaron las circunstancias: la misma chispita que es en la calle, es en el piso y eso genera por supuesto cambios y sorpresa para mí porque Paula ahora es conductora", remarcó.

En ese sentido, el conductor explicó que charlaron entre los dos a raíz de lo que trasendió: "Esta semana hemos hablado mucho y nos cargan nuestros compañeros por esa situación que pasó y va a seguir pasando porque ella es de una manera y yo soy de otra manera".

"Conductores que no hablan de lo que pasa al aire, no son conductores. El que cree que siempre tiene razón y no acepta que el otro es distinto, dedicate a otra cosa. Paula es chispita y yo soy calma, es como tirar una piedra en un agua calma. Genera siempre un revuelo y ojalá siga pasando", aseguró.

Y dijo que ambos son amigos: "Mientras estaban diciendo todo eso de que no nos bancamos y demás, yo estaba en el médico con ella porque la acompañé. Y ella me va a acompañar a mi a unos estudios de rutina. Tenemos esa confianza y ojalá sigan pasando cosas al aire".

Embed

Qué problema de salud tuvo Paula Bernini

Paula Bernini compartió a través de sus redes sociales que se sometió a una intervención médica y en un video dio los detalles de qué le sucedió en medio de rumores de tensión con su compañero de programa Mario Massaccesi.

"Para lo que me preguntan qué tengo en el cuello: tengo dos nódulos grandes", expresó la conductora de TN respondiendo a las consultas que recibió por parte de sus seguidores.

Y amplió sobre el procedimiento que le realizaron: "Me los punzaron y en unos días tendré el resultado. Ahora solo resta esperar para tomar decisiones. Me hicieron una punción ayer. Tengo dos agujeritos, uno estaba sangrando, por eso la curita".

"Tengo el cuello inflamado porque estuvieron trabajando en la zona, pero estoy bien y tranquila. Si los resultados dan negativos, se operará", contó la comunicadora sobre cómo quedó su físico tras la consulta médica.

Y cerró comentando que está enfocada en su próximo recorrido laboral: "Ahora estoy concentrada en este viaje que voy a hacer por la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba. Estoy entusiasmada porque son viajes en los que aprendo y escucho diferentes historias".