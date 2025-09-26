Dólar: el Gobierno reinstaura una de las medidas del cepo

El regreso parcial del cepo

En las semanas previas al anuncio del apoyo del Tesoro, los diferentes tipos de dólar se descontrolaron. Tanto, que el mayorista superó el techo de la banda y obligó al Central a vender reservas: hasta US$1.100 millones en dos jornadas. El swap anunciado por Scott Bessent hizo recuperar parte de la confianza en el gobierno libertario y su plan económico. Pero quedaron cosas por definir en la "letra chica". Como esto de ahora: el "rulo" que regresó luego de los movimientos en los diferentes tipos de dólar.

Por ejemplo, el que quedó habilitado, tomando una cotización de este día viernes, permite hacer este ejercicio.

Dolar BNA: para la venta: $1.340

Dolar MEP: para la compra $ 1.401

Esto da una brecha de 60 pesos o del 4,55%. Si una persona física compra 1.000 dólares en el mercado oficial (BNA) y luego los vende en el MEP, gana 60.000 pesos. Si ese plus lo vuelve a usar para comprar dólares en el mercado oficial, consigue otros 44 dólares adicionales.

No es una suma grande. Pero claro, todo depende de la capacidad de compra y el monto de las operaciones. Por eso, la resolución del Banco Central: evitar "ganancias" rápidas con solo entrar y salir de uno de los tantos mercados del dólar que se liberaron el 14 de abril pasado.

Cepo "mata rulo" con los dólares

Todas estas brechas habían virtualmente desaparecido cuando se "liberó" el cepo para pasar al esquema de flotación con bandas. Cuando los mercados respondieron, todo fluía como lo pensó el equipo económico. Sin embargo, la derrota en la provincia de Buenos Aires, el aislamiento del LLA para el cierre de listas y las derrotas en el Congreso por los vetos trastocaron a la macro. El dólar subió, el mayorista perforó el techo y las brechas volvieron. Entonces, el retorno a la vieja receta: reinstaurar el cepo, aunque sea en parte.

Quienes compren divisas -personas físicas- al cambio oficial del BNA no podrán operar durante 90 días corridos con el MEP. En un camino de doble vuelta.

El FMI siempre apoya al plan económico, pero controla que las reservas no se afecten. Lo mismo dijo Scott Bessen a mediados de abril cuando, en su visita a Buenos Aires, dio el primer aviso del respaldo que se vendría. El apoyo, de todos modos, se concretaría "siempre y cuando Milei mantenga el rumbo de sus políticas económicas". Es decir, tal como pide el FMI, que las reservas de divisas suban, no que disminuyan para sostener el tipo de cambio.

Volvió el cepo, aunque sea en parte. De la mano del apoyo financiero internacional anunciado en Nueva York.