Coloquio IDEA: cuál será el tema clave que debatirán los empresarios en su encuentro anual

En la apertura de la videoconferencia, Paula Altavilla, presidenta de esta edición del coloquio y presidenta de Schneider Electric para Argentina, Uruguay y Paraguay, explicó que “el espíritu del encuentro se refleja desde el título, queremos lograr un país sostenible en el tiempo, salir de la crisis permanente para crecer en forma continua”.

Altavilla señaló que harán mucho foco en el trabajo porque “es la manera de salir de la crisis” y, por eso, en la primera parte del encuentro “analizaremos las condiciones para tener un shock de empleo y confianza para atraer inversiones”.

La directiva adelantó que “habrá una mirada más institucional y social del trabajo”, y destacó un abordaje desde la educación para “acompañar el cambio vertiginoso actual hacia modalidades enfocadas en trabajos calificados”. Además, habrá espacio para la diversidad, integración social, cambio climático e “innovación como vehículo para potenciar el crecimiento y el empleo en la pos-pandemia”.

Personalidades y paneles del coloquio IDEA

A su turno, Roberto Murchison, presidente de IDEA y de Grupo Murchison, retomó el mensaje de su colega para enfatizar que el foco del encuentro estará en “encontrar una manera de crecer en forma continua, trabajando juntos entre los distintos actores y sectores de la sociedad”.

Por otro lado, confirmó la participación del Gobierno con la presencia de Matías Kulfas, Ministro de Producción, y Martín Guzmán, Ministro de Economía. Este último lo hará a través de videoconferencia ya que se encontrará en el exterior. También participará Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño; y se espera por la confirmación del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Si bien los organizadores enviaron una invitación para el Presidente, Alberto Fernández, aún no tuvieron respuesta.

Además, la agenda política se completará con dos paneles más. Uno integrado por gobernadores provinciales y el otro con los candidatos principales de las listas para diputados nacionales en las próximas elecciones de noviembre.

Asimismo, estarán presentes ex funcionarios nacionales, como el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, y Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, junto con líderes de movimientos sociales y sindicales que abordarán la actualidad laboral.

Por el lado del empresariado, junto con economistas, el coloquio programó una mañana completa para la actividad empresarial y sus protagonistas.

Coloquio IDEA: con el trabajo en la mira

Según adelantó Paula Altavilla, durante los últimos 2 años, un equipo de economistas de IDEA se enfocó en estudiar e identificar los “impedimentos a resolver para generar empleo” y esos resultados se presentarán en esta edición del Coloquio IDEA.

“Queremos conocer las causas y qué se necesita para poder colaborar y facilitar el acceso al trabajo formal de las personas”, indicó. Y agregó que: “La pandemia afectó de manera diferente a cada sector por lo que debemos trabajar en encontrar trajes a medida en cada segmento para generar más y mejores propuestas laborales”.

Ante la pregunta sobre las características “amigables” de este encuentro, la directiva respondió: “No es un coloquio conservador, no buscamos eso. Pero en la situación crítica del país creímos que debemos aportar una mirada constructiva para sumar ”. Por eso pensamos en “qué une a empresarios, políticos, líderes sociales, economistas o sindicalistas: el trabajo”.

Ya en el cierre, Murchison puntualizó: “Para que no crezca sólo el empresariado o la parte dinámica de la economía, debemos recorrer juntos el camino para lograr una solución definitiva para todos, con trabajo e inclusión”.