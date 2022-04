Créditos en Argentina: ¿cuáles son las opciones vigentes, sus condiciones y cuál es el que más se utiliza?

1. La banca tradicional: las tasas son más bajas por volumen. En general, piden varios requisitos como edad, ingresos, etcétera, previo a otorgar el dinero. Es fundamental cumplir con todos los puntos solicitados para recibir el crédito. Los bancos son los organismos con mayor cantidad de clientes y también suelen ser los más concurridos.

2. Las fintech: son empresas financieras que suelen brindar crédito a quienes no tienen acceso a entidades bancarias. Es una compañía legal pero que solicita requisitos más flexibles. "Son plataformas más amigables. No es un banco, por ende no tiene que cumplir los mismos requisitos, que son más bajos. Te prestan montos más bajos de dinero a una tasa más alta", detalló la periodista Lara López Calvo.

image.png Las opciones de entidades para pedir un crédito varían según los requisitos solicitados y el dinero que cada una otorga.

3. Financieras o prestamistas privados: son las más "informales", ya que tienen menor regulación. "Cuando la persona necesita dinero, ellos están para prestarlo. Los montos son aún más bajos y con intereses más altos. Son créditos personales para hacer frente a gastos corrientes", explicaron en A24.

Son entidades prestamistas que suelen ser tener su rango de acción en los barrios más vulnerables. Un dato particular es que entre los requisitos no le dan importancia a la comprobación de ingresos, sino a que brinden una foto de donde viven o el local comercial para poder cobrar.

¿Qué tipos de crédito hay en Argentina?

1. Los hipotecarios con sistema francés o UVA: prácticamente son nulos porque tienen tasas de interés por encima del 70%. Respecto a las condiciones, lo máximo que prestan son 15 millones de pesos, que equivale a 75 mil dólares. Es decir, que la persona al menos debe tener ahorros para poder comprar la casa.

En un cálculo de crédito hipotecario francés, la devolución sería en 360 cuotas fijas de 679.500 pesos.

Credito para Pymes.jpg Las tasas de interés en el sistema crediticio argentino son altísimas.

2. Préstamos personales: En comparación al caso anterior, son montos más bajos y el costo financiero total está por encima del 100%. En países con economías estables suelen utilizarse como herramienta de inversión. Por ejemplo, la compra de una computadora para trabajar, que se va abonando con la ganancia generada por su uso.

"En Argentina hay que ver si son créditos para enfrentar costos corrientes o no", dijo López Calvo.

¿Cómo funciona el sistema de crédito que se utiliza en Argentina?

En Argentina se usa el sistema francés. La clave de este tipo de préstamo la composición de la cuota: una parte corresponde al capital que se presta y la persona va devolviendo, y la otra parte son los intereses.

En estos créditos se comienza pagando más interés y menos capital, con el pasar del tiempo se van cancelando los intereses y se empieza a pagar más del dinero solicitado.