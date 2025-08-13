En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
familia
Salarios
Economía

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en julio y cómo quedaron los salarios

Tras difundir el dato de inflación que fue del 1,9%, el INDEC informó los montos para no ingresar en la pobreza y la indigencia. También indicó cómo evolucionaron los ingresos el último mes.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en julio y cómo quedaron los salarios. 

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en julio y cómo quedaron los salarios. 

Una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, en el Gran Buenos Aires debió contar en julio de 2025 con al menos $1.149.353 para no ser considerada pobre. El dato fue revelado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el marco de la actualización mensual de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Leé también La inflación de julio marcó 1,9% y acumula 17,3% en los primeros siete meses del año
la inflacion de julio marco 1,9% y acumula 17,3% en los primeros siete meses del ano

Este dato se dio a conocer tras el dato de la inflación de julio que fue del 1,9%. A su vez, esta información permite trazar de forma oficial las líneas de pobreza e indigencia en Argentina.

La CBT contempla no solo el consumo alimentario, sino también bienes y servicios esenciales como salud, educación, transporte y vestimenta. Por su parte, la CBA se limita a los alimentos básicos necesarios para cubrir los requerimientos calóricos mínimos.

Según los datos del Indec, el costo de la canasta básica total para una familia tipo aumentó en $22.353 respecto a junio, cuando el valor era de $1.127.000. La canasta alimentaria también se encareció: pasó de $505.000 a $515.405 en tan solo un mes, marcando una suba del 1,9%, alineada con el índice de inflación.

Embed

La variación interanual resulta aún más significativa: en julio de 2024, la CBT para el mismo tipo de hogar era de aproximadamente $900.700. En solo 12 meses, ese número creció un 27,6%, superando el millón cien mil pesos.

Cuánto necesitás según la cantidad de personas en el hogar

El informe también establece parámetros para hogares de distintas composiciones. Así quedaron los valores:

  • Familia tipo de 4 personas (pareja + 2 hijos menores):

    • CBT: $1.149.353
    • CBA: $515.405

  • Hogar de 3 personas (jefa de hogar + 2 hijos):

    • CBT: $915.019
    • CBA: $410.322

  • Adulto solo:

    • CBT: $371.959
    • CBA: $166.798

Estos valores permiten establecer umbrales precisos para determinar quiénes se encuentran por debajo de la línea de pobreza o indigencia, de acuerdo a los ingresos mensuales declarados.

Los números que más crecieron en un año

El seguimiento interanual muestra cómo evolucionó el costo de vida. En el caso de los hogares unipersonales, el salto fue de más de $80.000, al pasar de $292.000 a $372.670. Para una familia de tres integrantes, la suba fue de casi $186.000: en julio de 2024 necesitaban $728.000 para no ser pobres, y ahora esa cifra llegó a $914.292.

Embed

En cuanto a la línea de indigencia, que se mide a través de la CBA, una persona sola necesitaba $132.000 hace un año. Hoy, ese mínimo alimentario trepó a $167.095. Para una familia de tres personas, el salto fue desde $323.000 hasta $410.067.

Los salarios registrados igualaron a la inflación en junio

Los salarios registrados subieron 1,6% en junio en línea con la inflación de ese mes, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En lo que va del año, los haberes escalaron 14,6%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 15,1%, lo que muestra una pérdida de poder adquisitivo del 0,4%.

El sector público perdió en el sexto mes del año, ya que desagregando solo subió 1,3%, por debajo del IPC, mientras que los privados aumentaron 1,7%, apenas por encima.

En el primer semestre, los salarios privados aumentaron un 13,7%, mientras que los públicos lo hicieron un 16,5% frente a una inflación acumulada de 15,1%. De esta manera, la pérdida de poder adquisitivo acumulada en lo que va del año fue de 1,18% para los privados, mientras que los públicos recuperaron un 1,21%.

7PEWPYOWPZGJTJUNW6TY5GJN4M
Tanto la CBT como la CBA surgen de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares y se construyen utilizando est&aacute;ndares internacionales (REUTERS)

Tanto la CBT como la CBA surgen de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares y se construyen utilizando estándares internacionales (REUTERS)

Sin embargo, los salarios públicos en lo que va del gobierno de Javier Milei son los más golpeados por las políticas del Ejecutivo. La caída del poder adquisitivo de los empleados estatales fue del 14,3% desde noviembre 2023. En tanto, los empleos privados anotan una baja real de 0,6% en la administración libertaria.

Qué pasó con la inflación de julio y qué puede pasar en agosto

El Indec también informó que la inflación del mes de julio fue del 1,9%, acumulando un 36,6% interanual. Entre enero y julio de 2025, los precios acumularon un alza de 17,3%, en línea con las estimaciones oficiales y privadas.

El dato marca una aceleración leve respecto al mes anterior, cuando la suba fue de 1,6%. Uno de los factores que amortiguó el impacto fue el traslado limitado a precios de las tensiones cambiarias que se registraron a fines del mes.

En julio, el dólar experimentó una suba del 14%, pero gran parte de ese movimiento ocurrió en los últimos días del mes. Por eso, los analistas prevén que su impacto se sentirá con más fuerza en la inflación de agosto, cuando las remarcaciones por efecto cambiario se trasladen al consumidor.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
familia Salarios AMBA
Notas relacionadas
El INDEC publica la inflación de julio y despierta gran expectativa: qué pronostican los analistas
El Gobierno celebró que la inflación de julio se mantuvo por debajo del 2%
El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: a cuánto llegó a cotizar
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar