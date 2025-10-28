El dólar oficial subió por arriba de los $1.500, pese a la euforia en los mercados por el resultado electoral

Este martes, los diferentes dólares cotizan para la venta a:

Dólar oficial (BNA): $ 1.500

Dólar Blue : $1.485,50

Dólar Tarjeta: $1.950

Dólar CCL: $ 1.489

Dólar MEP: $ 1.469

Dólar Mayorista: $ 1.480

De todas maneras, para el techo de la banda, hay un poco de aire. Está en $1.494, lo que le da una luz de 14 pesos antes de que pueda actuar el Banco Central o el Tesoro de Estados Unidos.

La bolsa y los bonos, en modo postelectoral

En Nueva York, por el momento, la situación sigue como ayer. En alza, pero de forma más moderada. Las acciones están en verde (o sea, en alza). El lunes, algunas treparon hasta el 50%. En el movimiento de este martes, YPF lidera la suba con un 5,03%. Galicia y Pampa Energía suben casi un 3% e IRSA, el 1,42%.

Con los bonos, el panorama es similar. Sigue en alza desde el lunes, aunque a un paso más calmo que en la jornada presente. Los bonos AL30 suben el 4,82% y los GD35 llega al 5%.

El riesgo país, en un solo día, bajó 400 puntos. Sigue alto, pero ya desanduvo más de la mitad del camino para llegar a menos de 400 puntos. En ese nivel, se puede considerar que se puede regresar al préstamo o financiación internacional con un margen de interés que las empresas argentinas puedan pagar.

Pero ante todo esto, el dólar parece indiferente. Descansó sólo un día. O se mueve hacia los 1.500 pesos para tranquilidad del ministro Caputo.