Diálogos con "José Tasa": el aplauso a Guzmán, los precios incontrolables y la convertibilidad de Menem

Carlos Menem y Domingo Cavallo

Jugoso encuentro con el financista que se escuda detrás del seudónimo de José Tasa. Abunda en datos sobre el BCRA, el impuesto a los Altos Patrimonios, los mercados internacionales y las andanzas del ministro Guzmán.

Ya en Buenos Aires, este experto financiero se había reunido previamente con funcionarios de Economía y del BCRA por lo que este habitual diálogo semanal estuvo cargado de información. Hasta hubo un recuerdo, almuerzo de por medio en Moby Dick de la Costanera, a Carlos Menem, recientemente fallecido.

Periodista : Al final el verano 2021 está siendo mucho más calmo de lo que se preveía.

José Tasa: Es cierto. Incluso la semana pasada, en el mercado oficial, estaba previsto en el BCRA que hubiera sufrido por el pago de dólares para los bonistas de YPF. Además la Ciudad de Buenos Aires requirió u$s 180 millones para pagar un vencimiento. En el Gobierno estaban con cierta furia adicional contra Horacio Rodríguez Larreta porque no reestructuró la deuda a bonistas. Es como que cumplir con los pagos de la deuda está mal visto dentro del kirchnerismo. No entienden que luego, se pagan caro los incumplimientos con una mayor tasa de interés por muchas décadas. Pero la demanda de dólares fue compensada con una súbita oferta de divisas que hizo CAMMESA, por exportaciones de energía. Cerca de u$s 150 millones. Nadie lo esperaba, ni en el BCRA.

Periodista : Mantiene su visión de que el BCRA llega a las elecciones sin devaluar.

José Tasa: Sí. Pero con restricciones a los demandantes de dólares, léase los importadores. Hoy sigue habiendo muchos reclamos de empresarios de automotrices o bien industriales en general a los que se les complica el acceso a compras del exterior. Quien decide qué se importa y por cuánto es el secretario de Industria Ariel Schale.

Es muy primitivo el sistema y genera frenos en la producción. Además tiene porosidades, con consultoras que se ofrecen para acelerar resoluciones. Ya ocurría entre 2011 y 2015 y de nuevo ahora. Matías Kulfas en ese entonces estaba en el BCRA. Conoce del tema. Hay muchas empresas que si no se les habilitan las importaciones a mediados de marzo no pueden seguir produciendo.

Periodista: Fue uno de los temas seguramente en las reuniones con el Gobierno la semana pasada.

José Tasa: Con el control de precios. De nuevo, todo muy primitivo. En la reunión de empresarios con el Gobierno hubo aplausos para Martín Guzmán pero sólo por haber dicho obviedades en materia económica, como que la emisión de pesos por encima de la demanda, genera inflación. Y que hay que encuadrar las cuentas públicas y eliminar en algún momento los controles de capitales. Todo muy obvio.

Pero claro, en esa reunión hablaron también Matías Kulfas, el ministro de la Producción que piensa todo lo contrario y Claudio Moroni, que les señaló que “es tiempo de poner las barbas en remojo”. Señales claras a inversores. Y entre empresarios hay personas como el textilero Teddy Karagozián, amante de las trabas y sustitución de importaciones, algo del Precámbrico. Pero nada dice que la ropa aumenta más que la carne. De esa reunión, empresarios que tenían en venta sus empresas no cambiaron de opinión. Sólo le sirvió al gobierno para lograr una foto y querer tapar el alto dato de la inflación de enero.

Periodista: No aflojan los precios.

José Tasa: ¿Por qué deberían aflojar? Fíjese lo que es el Informe Monetario Diario del BCRA. Ahí están todas las claves. La circulación monetaria hoy está 60% arriba que hace un año. Por más que Guzmán pretenda alinear expectativas de inflación en su número mágico del Presupuesto 2021, es decir el 29%, la realidad irá por otro lado. O sea, por más que repitamos todos los argentinos a coro que la inflación 2021 será de 29%, la realidad será otra.

No hay política monetaria clara para este año. Lo único cierto es que el BCRA emitirá los pesos que cubran el rojo fiscal que no puede ser financiado con deuda en pesos. Por ello recomiendo seguir de cerca las emisiones de deuda que hace el Tesoro Nacional. El resto será emisión. Muy difícil bajar expectativas inflacionarias con un rojo fiscal tan elevado y un financiamiento monetario del mismo. Pero claro, en el gobierno piensan que con los controles de precios está todo solucionado.

Periodista: Los mercados están estables.

José Tasa: En Argentina, estables para abajo, y en el décimo subsuelo. Los bonos argentinos tienen implícito una alta probabilidad de default para el 2024 en adelante. Lo que hizo Guzmán fue limpiar vencimientos en los años venideros, pero la deuda se mantiene, en altos niveles. Y en dólares. Muy difícil no ser pesimista en materia de deuda pública a futuro.

Ahora Guzmán está empapelando el mercado con bonos en pesos, mientras que el stock de Leliq del BCRA va en ascenso. No va todo al tipo de cambio porque el acceso está restringido. Hasta en el dólar Bolsa. Y se crea esta ilusión de que todo está OK. En el interín, hay que estará atentos a lo que sucede en EE.UU. con las tasas de interés. En algún momento surgirán los temores de un retorno de la inflación y la Reserva Federal subirá la tasa.

Periodista: Acaba de fallecer Carlos Menem. ¿Qué recuerdo le viene de los 90s?

José Tasa: Le voy a relatar algo que nunca se dijo sobre la salida de la Convertibilidad. Tras el efecto Tequila, la crisis del sudeste asiático, la de Rusia, y la de Brasil, Roque Fernández lleva el proyecto de dolarizar la economía a la luz de lo que sobrevendría en años subsiguientes. Hubo contactos con el Tesoro norteamericano y la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1999.

Incluso, habían dado su visto bueno los referentes económicos de los candidatos entonces de Duhalde y De la Rúa, que eran Jorge Remes Lenicov y José Luis Machinea. Vaya uno a saber cómo se filtra el plan y Menem decide frenar la iniciativa. Lo cierto es que hubo una intención de salir de la Convertibilidad en el fin de su segundo mandato que fue abortada. Hubiera sido todo muy diferente para nuestro país con lo que vino en el 2001 y desde entonces.