Diálogos con "José Tasa": de la eterna renegociación de la deuda al mayor déficit e inflación por la cuarentena estricta

Nuevo encuentro tan productivo como oportuno con el experto financiero que se escuda tras el seudónimo de José Tasa. La eterna negociación de la deuda y el impacto de una cuarentena estricta son los ejes de la conversación. Brinda datos como el acuerdo con BlackRock, pero la resistencia de otros fondos.

Periodista: Otra semana más sin acuerdo...

José Tasa: El ritmo del ministro de Economía es así. Lo único nuevo que me comentaban ayer es que BlackRock ya dio un OK a la oferta oficial, pero que hay fondos como Ashmore que están aún rechazando de plano un acuerdo. Lo malo es que se viene el vencimiento del martes 30, de u$s 570 millones en Discount que seguramente no se pagará. Y un mes de gracia en el que se deberá acordar, sino caeremos en default en otro bono pero en poder de fondos más agresivos y con cláusulas de emisión más favorables para litigar. Igual seguiría de cerca a la oposición en este sentido.

P: ¿Por?

JT: Porque si acuerda la oposición planea denunciar al ministro por violar la ley de Administración Financiera. Apuntan a que para que el Gobierno pueda llevar adelante un canje de deuda, según la ley, debe tener dos de tres condiciones: que baje la tasa de interés, que se extienda el plazo de vencimiento, que se reduzca el costo de capital. Desde el PRO sostienen que la actual propuesta que trabaja el Gobierno solo cumple una de esas tres condiciones, que es la primera, la baja del cupón de interés. El estiramiento de plazos no entra en este esquema presentado por la Casa Rosada, dado que uno de los bonos presentes en la propuesta es el de 100 años y la deuda que se planea emitir es de un plazo más corto.

Y la supuesta reducción del costo de capital es la condición que hoy tampoco se estaría cumpliendo, dado que Guzmán quiere atar la negociación a un cupón vinculado al crecimiento del PBI o de las exportaciones. Ese instrumento, si bien no tiene un monto de capital amortizable definido, podría ser considerado por la oposición como un intento de elusión de la ley de Administración Financiera. Y por eso, podrían denunciar a Guzmán. Además, en el PRO estudian el hecho de que todo el proceso de canje de deuda se haya realizado sin contar con un presupuesto votado por el Congreso.

P: Los bonos siguen firmes igual...

JT: Digamos que sí. En realidad, todos los mercados emergentes están operando en positivo, pero hay que ver por cuánto tiempo más. Por eso aprovecharía a cerrar un acuerdo, obviamente sin aceptar cláusulas excesivas en los nuevos bonos como las que pretendían algunos fondos.

P: Al menos parece que lo de Vicentin quedó en el archivo.

JT: El daño igual fue hecho. Le comenté ya las inversiones inmobiliarias que se frenaron o algunas inversiones que están en el país y que ahora están en modo "salida". Alberto Fernández, al menos, tomó conocimiento de que el costo de meterse en esa batalla era altísimo y frenó la iniciativa. Ojalá se mantenga en el tiempo. Todo es muy volátil en el Gobierno.

P: Ahora entramos en una cuarentena más estricta. ¿Cómo la ve?

JT: Preocupante. Por un lado, está el tema sanitario. Hay que ver la cantidad de fallecimientos diarios que se vayan produciendo de ahora en adelante y si pueden mantenerse en los niveles actuales, de 30 en promedio. Es muy delicado todo. En el costado económico nadie lo dice aún, pero la cuarentena estricta obligará a mayor déficit en julio y agosto, seguramente. Es más emisión y más inflación a futuro. El día que se levante la cuarentena, la inflación puede llegar a niveles altísimos. Si uno analiza el dólar de Convertibilidad hoy sería de $103, tomando reservas brutas de 43 mil millones de dólares y pasivos monetarios del BCRA en alrededor de 4,4 billones de pesos. Ahora, si toma las reservas netas, las reales, ese valor trepa a arriba de $350 dependiendo del monto de dólares que estime tenga el BCRA. Es muy delicada toda la situación financiera. Cambiando de tema, le sumo otro dato...

P: ¿Cuál?

JT: El ruido que hay en la city por la caída de una mesa de dinero. Serían varias decenas de millones de dólares. Muchas personas afectadas. Como es dinero negro en su mayoría, nadie puede hacer reclamo. Pero hay mucho ruido.

P: El contexto internacional... ¿Cómo lo ve?