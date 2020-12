Diálogos con "José Tasa": vacuna, el récord del bitcoin y el balance en las bolsas

El miércoles 23 llega al país la vacuna Sputnik V y el mismo día se vuelve a reunir el presidente con el Comité Interministerial de Vacunación creado el pasado 24 de noviembre. (Foto: Archivo Presidencia)

Último encuentro del 2021 con el experto que se esconde detrás del seudónimo de José Tasa. No hace falta hacer balances y menos económicos o financieros del 2020. Sirve imaginarse lo que puede de pasar en 2021 con las bolsas internacionales y especialmente en la Argentina. ¿Y el bitcoin? Sus nuevos récords hacen florecer preguntas sobre su conviene apostar a la criptomoneda.

Periodista: ¿Cierre calmo en mercados?

José Tasa: Wall Street está cerrando 15% arriba en este año negro para el planeta. Nadie se lo hubiera imaginado en abril en lo peor de la pandemia. Lo raro es que el conteo de contagios y muertes no se detiene. Incluso en muchos países o regiones está en niveles máximos. California está al límite en cuanto a atención hospitalaria. Y no hace falta ir muy lejos. En la Argentina también. Bariloche es un epicentro. Me dicen que están al límite en lo que a respiradores se trata. La provincia de Buenos Aires también. Hay quienes sospechan de que no se están reportando todos los casos. Difícil de comprobarlo. Lo cierto es que la situación es delicada y no se sorprenda si el Gobierno acá impone más restricciones a la movilidad.

Periodista : ¿Y el optimismo que trae la vacuna?

José Tasa: Una cosa son los mercados y otra cosa es la situación sanitaria. Creo que los mercados se mueven en función de las tasas en bajísimos niveles en todo el mundo. Por ello suben acciones y bonos. Desde ya Argentina no está en el menú inversor. Pero el resto de los países vuela en lo financiero. El peligro siempre de una abundante liquidez y por tanto tiempo es la creación de una burbuja. Algunos asimilan la situación actual con la previa a la explosión de la burbuja de las punto com que empezó en el 2000. No creo que sea tan así pero hay que tener cuidado. Todos los países del mundo están muy endeudados. El crecimiento del stock de deuda en relación al PBI es altísimo.

Periodista: ¿Puede haber defaults?

José Tasa: No. Digo que la situación actual de endeudarse no es sostenible en el tiempo. Especialmente los países emergentes. Si la pandemia se extiende, las economías emergentes pueden sufrir más porque no tienen demasiado margen fiscal o monetario como los principales países. En algún momento los grandes fondos de inversión van a decir que no les agrada el tamaño de la deuda de algún país y se frena el flujo de dólares súbitamente. Es lo que el economista Guillermo Calvo denominó como "sudden stop" en un célebre paper.

Periodista: ¿Y la Argentina?

José Tasa: No existe en el pensamiento del inversor. En un reciente seminario vía zoom sobre América latina que hizo un think tank norteamericano no hubo preguntas de inversores sobre dos países. Eran Venezuela y Argentina. No interesaban. Sólo algunas multinacionales estaban interesadas en cómo sacar dólares eludiendo el cepo o cómo invertir, dado que no pueden salir, para que no pierdan valor. Así estamos.

Periodista : ¿Aún así el año próximo creceremos 5%?

José Tasa: Puede ser pero es un efecto estadístico. Fíjese que si se mantiene el nivel de producción de diciembre en todo el 2021 habrá ese crecimiento. Es porque diciembre termina en valores más elevados de producción que los meses anteriores. Peo no creo que nadie esté contento en 2021 con mantener los números de diciembre. Tampoco habrá que festejar en abril del 2021 cuando la actividad crezca al 10% o 15% interanual porque compara con un mes cerrado por la pandemia. Creo que lo electoral va a estar marcado por el salario real. Y ahí no creo que la inflación afloje en función de los anuncios que viene haciendo el gobierno. Este mes llevan emitidos 250 mil millones de pesos.

Periodista: ¿Y el acuerdo con el FMI?

José Tasa: Ya le dije varias veces que no lo veía posible con Cristina Kirchner de por medio. No repitamos lo de semanas anteriores.

Periodista: ¿Y qué me cuenta del bitcoin?