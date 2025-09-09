En vivo Radio La Red
DÓLAR hoy, DÓLAR BLUE hoy: a cuánto COTIZAN este martes 9 de septiembre

En una nueva jornada cambiaria, hay expectativa por las variaciones de las cotizaciones de la moneda. El detalle del dólar blue y el dólar oficial.

DÓLAR hoy

El dólar oficial abrió este martes 9 de septiembre a $1.425 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue se negocia en $1.420 para la venta. La divisa subió unos 35 pesos el lunes luego de la derrota del gobierno de Javier Milei en las elecciones en la provincia de Buenos Aires (PBA) frente al peronismo.

Javier Milei, Karina Milei y ministro de Economía, Luis Caputo, y las últimas medidas del gobierno a días de las elecciones bonaerenses. Foto:Archivo Casa Rosada.

De este modo, el tipo de cambio oficial ya roza la banda cambiaria superior establecida por el Banco Central (BCRA), que en septiembre es de $1.471. En ese punto, el BCRA podría salir a defender el precio del dólar con las divisas otorgadas por el FMI.

Hay expectativa por cómo seguirá el dólar luego del resultado electoral, cuando los analistas económicos esperan, además, un desplome de las acciones y bonos argentinos, una disparada del riesgo país y un aumento de las tasas de interés.

Cotización del dólar oficial hoy

El dólar oficial es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas. Su valor es fijado por el Banco Central de la República Argentina, y suele ser el más bajo de todas las cotizaciones. Este martes 9 de septiembre de 2025 cotiza a:

  • Compra: $1.365
  • Venta: $1.425

Cotización del dólar blue hoy

El precio del dólar blue siguió variando esta semana. Su valor se actualiza minuto a minuto en el mercado informal. Este martes 9 de septiembre de 2025, el dólar blue cotiza en:

  • Compra: $1.355
  • Venta: $1.385
Cotización del dólar MEP hoy

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) es una de las formas legales de acceder a dólares en Argentina. Su cotización también varía, y este martes 9 de septiembre de 2025, cotiza en:

  • Compra: $1.432,80
  • Venta: $1.436,50

Cotización del dólar CCL hoy

El dólar CCL (Contado con Liquidación) es otra alternativa legal para obtener dólares en el país. Su precio, al igual que el dólar MEP y el dólar blue, está en constante fluctuación. Este martes 9 de septiembre de 2025 cotiza a:

  • Compra: $1.436
  • Venta: $1.439

Dólar blue histórico: ¿cómo ha evolucionado su precio?

El precio del dólar blue experimenta diversas fluctuaciones a lo largo de la historia, influenciado por factores económicos y políticos. En los últimos años, se observó generalmente un aumento en su valor, sobre todo en contextos de incertidumbre económica o restricciones cambiarias. De todos modos, es importante tener en cuenta que el dólar blue es un mercado informal y no regulado, lo que lo hace más volátil y riesgoso.

¿Cómo se calcula el precio del dólar blue?

El precio del dólar blue se determina por la oferta y la demanda en el mercado paralelo o negro. Generalmente, cuando hay una mayor demanda de dólares, su precio sube, y cuando hay una mayor oferta, su precio baja.

De todos modos, otros factores también pueden influir en su cotización, como las expectativas económicas, las medidas del Gobierno, la inflación, la emisión monetaria, la incertidumbre política, la inestabilidad financiera, la desconfianza en los mercados, la especulación o el contexto internacional. Por lo tanto, es difícil predecir con exactitud cuál será el precio del dólar blue en el futuro.

