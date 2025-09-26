El balance del mercado: brecha del dólar oficial con el blue, acumulación de reservas y aumento del riesgo país

El efecto de los cambios anunciados por el Gobierno impactaron sobre la cotización del dólar blue y de los dólares financieros. El dólar informal trepó $30 durante la jornada para cerrar a $1.440. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 8,6%.

Por otro lado, el dólar CCL cerró a $1.470, 23, con un crecimiento diario de +4,8%, mientras el dólar MEP subió un +3,7%, al cotizar $1.431,44. De esta forma, la brecha con el tipo de cambio oficial se amplió al 8% y 10,9%, respectivamente, máximos desde la liberación del mercado cambiario en abril pasado.

En el mercado local, el tipo de cambio, según los diferentes tipos de dólar, es el siguiente:

Dólar BNA: $1.350

Dólar Blue: $1.440

Dólar Tarjeta: $ 1.755

Dolar CCL: $1.470,23

Dólar MEP: $1.431,44

La otra fuente de datos para seguir el comportamiento financiero es lo que sucede en Nueva York. Allí está la principal sorpresa para este último día hábil. El "premarket" muestra una caída generalizada, tanto para las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, como para los bonos soberanos. Esto último, llama la atención tras el anuncio del Tesoro de Estados Unidos, que también comprará bonos de nuestro país.

Aumento de las reservas

Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) aumentaron u$s1.889 millones este viernes, lo que marca el mayor crecimiento diario desde el 4 de agosto y superando los u$s41.000 millones. Alrededor del 70% de este incremento se deberían a compras hechas por el Tesoro, que se benefició del fuerte ingreso de agrodólares tras la eliminación temporal de retenciones a los granos.

En rojo, a la expectativa de la licitación del Tesoro

Como siempre se dice, "el dinero es miedoso". El caso de la macro argentina es una ratificación más. Pasó en pocos días, de los malos pronósticos a un optimismo amplio. Sin embargo, este viernes, el rojo regresó a Wall Street Acompañando una situación mundial. Pero se pueden anotar fenómenos propios.

Como la nueva licitación del Tesoro con bonos atados al dólar. Es la operación que, el viernes pasado, el Gobierno canceló ante los malos indicadores económicos generales. Esto se hará este viernes y da la sensación que los mercados esperan conocer el monto para reaccionar. Si el Tesoro - pero en este caso, el norteamericano, realmente cumple lo que dijo Bessent, de comprar bonos argentinos, puede traccionar a otros inversores.

De nuevo, la figura del secretario de Finanzas

Pablo Quirno fue el funcionario que anunció la participación del Tesoro para intervenir en el mercado del dólar, cuando subía sin freno hasta el techo de la banda cambiaria. Cuando lo pasó el dólar mayorista, ahí el que intervino fue el Banco Central. Ahora, Quirno fue el encargado de adelantar que se licitarán tres nuevos bonos atados al dólar en la oferta para este viernes.

El Ministerio de Economía buscará refinanciar vencimientos por $5,6 billones en manos de privados. Este desempeño de la colocación de bonos puede marcar la tendencia que cierre la semana: sigue la incertidumbre por la macro, o con el respaldo de Donald Trump, la tormenta ya pasó.