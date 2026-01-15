El dólar oficial tocó mínimos de dos meses y el Banco Central volvió a acumular reservas

Con este movimiento, el dólar quedó 7,2% por debajo del techo de la banda cambiaria, que actualmente se ubica en $1.544,4, una brecha máxima también no vista desde hace dos meses.

La operatoria en el Mercado Libre de Cambios mostró un fuerte repunte. El volumen negociado alcanzó los u$s410 millones, muy por encima del registrado en la rueda anterior, y el foco del mercado pasó a estar puesto en qué proporción de ese monto fue absorbida por el Banco Central.

El miércoles, el Central habría comprado cerca del 70% del volumen operado en el segmento de contado, que fue de apenas u$s269 millones, muy por encima del objetivo habitual del 5%.

En el mercado de futuros, en tanto, se negociaron u$s567 millones. Operadores señalaron que el BCRA no se mostró activo “en pantalla” y estimaron que las compras se concretaron mediante operaciones en bloques, un mecanismo que el Tesoro ya había utilizado en otras oportunidades.