Economía
Dólar
Meses
MERCADO DE CAMBIOS

El dólar oficial tocó mínimos de dos meses y el Banco Central volvió a acumular reservas

La divisa profundizó la baja luego de que el Fondo destacara el ritmo de acumulación de reservas del BCRA. El Central compró USD 187 millones, el mayor saldo positivo en diez meses.

El dólar oficial retrocedió $10 este jueves

El dólar oficial retrocedió $10 este jueves, en medio del respaldo del FMI. (Foto: archivo).
En ese contexto, el Banco Central compró u$s187 millones en el mercado de cambios, el saldo neto positivo más alto de los últimos diez meses, y encadenó así ocho ruedas consecutivas con compras. Sin embargo, el efecto sobre las reservas fue limitado.

La entidad debió afrontar pagos por cerca de u$s100 millones a organismos internacionales, lo que dejó un incremento marginal de u$s37 millones en las reservas brutas, que cerraron en u$s44.717 millones. A ese movimiento se sumó la suba del oro, que avanzó 1% y alcanzó un nuevo récord histórico.

banco-central-1203451

En el mercado minorista, el dólar en el Banco Nación bajó $10, un 0,7%, y cerró a $1.470. En tanto, el tipo de cambio mayorista terminó en $1.441, con una caída del 0,8%, la más pronunciada desde el 17 de noviembre.

Con este movimiento, el dólar quedó 7,2% por debajo del techo de la banda cambiaria, que actualmente se ubica en $1.544,4, una brecha máxima también no vista desde hace dos meses.

La operatoria en el Mercado Libre de Cambios mostró un fuerte repunte. El volumen negociado alcanzó los u$s410 millones, muy por encima del registrado en la rueda anterior, y el foco del mercado pasó a estar puesto en qué proporción de ese monto fue absorbida por el Banco Central.

El miércoles, el Central habría comprado cerca del 70% del volumen operado en el segmento de contado, que fue de apenas u$s269 millones, muy por encima del objetivo habitual del 5%.

En el mercado de futuros, en tanto, se negociaron u$s567 millones. Operadores señalaron que el BCRA no se mostró activo “en pantalla” y estimaron que las compras se concretaron mediante operaciones en bloques, un mecanismo que el Tesoro ya había utilizado en otras oportunidades.

