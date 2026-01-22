Alerta por billetes falsos: "tocá, mirá y girá", el tutorial para detectar dólares apócrifos

La Policía Federal Argentina (PFA) emitió una advertencia a la población para prevenir la circulación de billetes falsos de dólar estadounidense y difundió una guía práctica para identificar su autenticidad en operaciones cotidianas.
La guía práctica para detectar billetes falsos fue una iniciativa impulsada por la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, dependiente de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales.
Alerta por billetes falsos: "tocá, mirá y girá", el tutorial para detectar dólares falsos
El mensaje fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de la fuerza, @PFAOficial, donde se compartió un video explicativo con recomendaciones sencillas y rápidas destinadas a cualquier persona que maneje moneda extranjera.
La iniciativa surge luego de que el Ministerio de Seguridad Nacional aprobara una guía especializada para la detección de moneda falsificada, que comenzó a ser implementada por todas las fuerzas policiales y de seguridad federales.
Según explicó la PFA, existen tres acciones básicas que permiten distinguir un billete auténtico de uno falso:
Se recomienda pasar los dedos por la figura del prócer y la denominación, donde debe percibirse claramente la textura.
Estos elementos de seguridad son difíciles de imitar y suelen delatar a los billetes apócrifos.
En particular, los números y algunas inscripciones cambian de cobre a verde. En el billete de 100 dólares, hay que prestar atención a la campana y al hilo de seguridad 3D.
La advertencia de la PFA se enmarca en la Resolución 1240/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional, que aprobó la Guía de actuación – Detección de Moneda Falsificada, destinada a unificar criterios para la identificación de pesos, dólares y euros truchos.
El objetivo es fortalecer la prevención, detección y persecución de estos delitos, tanto en el accionar de las fuerzas de seguridad como en el uso cotidiano por parte de los ciudadanos.
La medida forma parte de una acción coordinada por la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, dependiente de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, y apunta a reforzar la lucha contra la falsificación, el contrabando y el lavado de dinero, según lo establecido en la Decisión Administrativa N° 340/24.
En el considerando de la norma, el Ministerio de Seguridad advirtió que “la circulación de moneda falsificada constituye un delito contra la fe pública, afecta la confianza de los ciudadanos en la moneda y genera un impacto negativo en la economía formal y en las instituciones financieras”.