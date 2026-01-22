Alerta por billetes falsos: "tocá, mirá y girá", el tutorial para detectar dólares apócrifos

Tocá: El primer paso es sentir el billete. Los dólares originales tienen un papel firme, áspero y sin brillo, con un relieve particular imposible de reproducir con exactitud.

Se recomienda pasar los dedos por la figura del prócer y la denominación, donde debe percibirse claramente la textura.

Mirá: A contraluz, el billete debe mostrar marcas de agua nítidas, como la imagen del prócer, además del hilo de seguridad con la inscripción “USA” y el valor del billete.

Estos elementos de seguridad son difíciles de imitar y suelen delatar a los billetes apócrifos.

Girá: Al inclinar levemente el billete, deben observarse cambios de color en ciertos detalles de seguridad.

En particular, los números y algunas inscripciones cambian de cobre a verde. En el billete de 100 dólares, hay que prestar atención a la campana y al hilo de seguridad 3D.

Cómo detectar pesos y euros falsos

La advertencia de la PFA se enmarca en la Resolución 1240/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional, que aprobó la Guía de actuación – Detección de Moneda Falsificada, destinada a unificar criterios para la identificación de pesos, dólares y euros truchos.

El objetivo es fortalecer la prevención, detección y persecución de estos delitos, tanto en el accionar de las fuerzas de seguridad como en el uso cotidiano por parte de los ciudadanos.

Pesos argentinos

Verificar la impresión calcográfica en el retrato o símbolo principal, que debe sentirse en relieve.

en el retrato o símbolo principal, que debe sentirse en relieve. Observar a contraluz la marca de agua , el hilo de seguridad y el motivo de complementación frente-dorso.

, el y el motivo de complementación frente-dorso. Inclinar el billete para controlar la tinta de variabilidad óptica, que cambia de color o presenta brillo metálico según la serie.

Euros

Deslizar los dedos sobre el anverso: deben sentirse en relieve el motivo arquitectónico, los números grandes y las líneas laterales.

A contraluz, observar la marca de agua , el hilo de seguridad y la ventana con retrato (en billetes de 20 euros o más).

, el y la (en billetes de 20 euros o más). Inclinar el billete para detectar el cambio de color del número (de verde a azul), el holograma y, en los de 100 y 200 euros, la banda con satélites €.

Evasión fiscal: un argentino tenía 3,5 millones de euros sin declarar en el exterior

La medida forma parte de una acción coordinada por la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, dependiente de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, y apunta a reforzar la lucha contra la falsificación, el contrabando y el lavado de dinero, según lo establecido en la Decisión Administrativa N° 340/24.

En el considerando de la norma, el Ministerio de Seguridad advirtió que “la circulación de moneda falsificada constituye un delito contra la fe pública, afecta la confianza de los ciudadanos en la moneda y genera un impacto negativo en la economía formal y en las instituciones financieras”.