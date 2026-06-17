El BID aprobó una garantía que permitirá a la Argentina obtener hasta US$ 1.200 millones

El respaldo aprobado por el BID se canalizará a través del programa Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (Prosejus), una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades institucionales del sistema de seguridad y justicia.

Según explicó el organismo, se trata de la primera garantía otorgada a la Argentina para respaldar reformas de estas características. El programa apunta a mejorar la eficacia de la persecución penal, fortalecer la investigación criminal y avanzar en la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, destacó el alcance de la iniciativa. “La operación tendrá un impacto significativo: respaldará los esfuerzos para fortalecer la seguridad y la justicia, y combatir el crimen organizado”, afirmó.

El organismo sostiene que el costo económico directo del crimen y la violencia en la Argentina representa el 3,9% del Producto Bruto Interno (PBI), un nivel superior al promedio regional. Bajo ese diagnóstico, considera que una mejora en las capacidades institucionales también favorece el crecimiento económico y la atracción de inversiones.

En ese marco, Caputo celebró el acuerdo en su cuenta de la red social X y aseguró que se trata de "una muestra concreta de la confianza en el programa económico y en las reformas impulsadas por el Presidente (Javier Milei)".

Caputo acuerdo BID

Jornada de reuniones

La aprobación coincidió con la visita a Buenos Aires de la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, quien mantuvo una reunión con Caputo en el Palacio de Hacienda.

Luis Caputo y Susana Cordeiro Guerra (Foto: X @LuisCaputoAR)

Tras el encuentro, el ministro destacó el esquema de garantías aprobado por el organismo internacional. “Conversamos sobre la garantía para el refinanciamiento de US$ 2000 millones para Argentina anunciada por el organismo. La tasa de interés será sustancialmente más baja que la tasa actual del mercado, lo que representa un ahorro muy significativo para todos los argentinos”, señaló.

Por su parte, el presidente Javier Milei recibió también a Cordeiro Guerra en la Quinta de Olivos.

Milei BID Olivos (Foto: Presidencia)

Del encuentro también participaron el director para Argentina, Paraguay y Uruguay del organismo, Peter Siegenthaler; el director ejecutivo alterno, Daniel Pierini; la gerente de Operaciones para Argentina, Paraguay y Uruguay, Cristina Panasco Santos; Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno.