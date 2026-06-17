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El BID aprobó una garantía que permitirá a la Argentina obtener hasta US$ 1.200 millones

La medida se suma al esquema de garantías por US$ 2000 millones autorizado esta semana por el Banco Mundial.

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El presidente del BID

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, junto a Javier Milei. (Foto: archivo).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía de hasta US$ 550 millones que permitirá a la Argentina acceder a financiamiento por hasta US$ 1200 millones a través de bancos privados. La herramienta busca facilitar el acceso al crédito internacional y mejorar las condiciones de financiamiento para afrontar parte de los vencimientos de deuda.

Leé también El Banco Mundial define si aprueba una garantía por US$ 2.000 millones para la Argentina
El directorio del organismo analizará este martes el pedido presentado por el Gobierno. (Foto: archivo)

La decisión fue adoptada por el directorio del organismo y se conoció apenas un día después de que el Banco Mundial autorizara otro esquema de garantías por US$ 2000 millones. Ambas iniciativas forman parte de la estrategia impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, para obtener financiamiento a tasas más bajas que las que debería afrontar el país mediante una emisión de deuda en los mercados internacionales.

Luis Caputo e Ilan Golfjan
El presidente del BID, Ilan Goldfajn, junto al ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: X @LuisCaputoAR)

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, junto al ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: X @LuisCaputoAR)

Según informó el BID, la garantía permitirá “movilizar US$1200 millones con financiamiento privado” y contribuirá a fortalecer el acceso de la Argentina a los mercados internacionales de capitales, en línea con los compromisos asumidos en el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El segundo respaldo multilateral en menos de 48 horas

La aprobación representa el segundo apoyo de un organismo multilateral al plan financiero del Gobierno en menos de dos días. A este esquema podría sumarse también la Corporación Andina de Fomento (CAF), con la que el equipo económico negocia una garantía adicional de entre US$ 250 millones y US$ 500 millones.

El respaldo aprobado por el BID se canalizará a través del programa Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (Prosejus), una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades institucionales del sistema de seguridad y justicia.

Según explicó el organismo, se trata de la primera garantía otorgada a la Argentina para respaldar reformas de estas características. El programa apunta a mejorar la eficacia de la persecución penal, fortalecer la investigación criminal y avanzar en la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, destacó el alcance de la iniciativa. “La operación tendrá un impacto significativo: respaldará los esfuerzos para fortalecer la seguridad y la justicia, y combatir el crimen organizado”, afirmó.

El organismo sostiene que el costo económico directo del crimen y la violencia en la Argentina representa el 3,9% del Producto Bruto Interno (PBI), un nivel superior al promedio regional. Bajo ese diagnóstico, considera que una mejora en las capacidades institucionales también favorece el crecimiento económico y la atracción de inversiones.

En ese marco, Caputo celebró el acuerdo en su cuenta de la red social X y aseguró que se trata de "una muestra concreta de la confianza en el programa económico y en las reformas impulsadas por el Presidente (Javier Milei)".

Caputo acuerdo BID

Jornada de reuniones

La aprobación coincidió con la visita a Buenos Aires de la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, quien mantuvo una reunión con Caputo en el Palacio de Hacienda.

Luis Caputo y Susana Cordeiro Guerra
(Foto: X @LuisCaputoAR)

(Foto: X @LuisCaputoAR)

Tras el encuentro, el ministro destacó el esquema de garantías aprobado por el organismo internacional. “Conversamos sobre la garantía para el refinanciamiento de US$ 2000 millones para Argentina anunciada por el organismo. La tasa de interés será sustancialmente más baja que la tasa actual del mercado, lo que representa un ahorro muy significativo para todos los argentinos”, señaló.

Por su parte, el presidente Javier Milei recibió también a Cordeiro Guerra en la Quinta de Olivos.

Milei BID Olivos
(Foto: Presidencia)

(Foto: Presidencia)

Del encuentro también participaron el director para Argentina, Paraguay y Uruguay del organismo, Peter Siegenthaler; el director ejecutivo alterno, Daniel Pierini; la gerente de Operaciones para Argentina, Paraguay y Uruguay, Cristina Panasco Santos; Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno.

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