El Banco Mundial aprobó garantías para que la Argentina acceda a un crédito de hasta US$2.000 millones

El esquema combina dos herramientas del Grupo Banco Mundial para movilizar financiamiento privado. Por un lado, una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y, por otro, una garantía otorgada por la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

De acuerdo con la explicación oficial, ambos instrumentos cubrirán el 95% de los pagos correspondientes al servicio de la deuda del préstamo comercial.

“En conjunto, las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial, lo que permitirá a Argentina reducir sus costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública”, indicó el organismo.

Susana Cordeiro Guerra y Caputo Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial, junto al ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: X @scordeiroguerra)

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, afirmó: “Estamos comprometidos a apoyar la estabilización macroeconómica de Argentina y su agenda de reformas orientadas al crecimiento. Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”.

En la misma línea, el vicepresidente de Operaciones de MIGA, Junaid Kamal Ahmad, sostuvo: “Esta operación demuestra cómo la innovadora combinación de productos financieros a través de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial puede adaptarse a las necesidades de nuestros países miembros. En el caso de la Argentina, la estructura financiera, que aprovecha los balances tanto del BIRF como de MIGA, generará importantes ahorros en el momento en que más se necesitan, al tiempo que atraerá inversiones que mejorarán tanto la calidad de vida como los medios de subsistencia”.

A la espera del BID

Tras la aprobación del Banco Mundial, el Gobierno aguarda ahora una decisión similar por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El directorio del organismo tiene previsto analizar este miércoles una garantía por US$ 500 millones, negociada con las autoridades argentinas durante abril.

En la antesala de esa definición, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, mantuvo una reunión con el viceministro de Economía, José Luis Daza.

Jose Luis Daza y Ilan Goldfajn (Foto: X @@igoldfajn)

“Argentina ha logrado avances importantes en la recuperación de la estabilidad macroeconómica, sentando las bases para el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la pobreza”, escribió Goldfajn en su cuenta de X.

“Conversamos sobre cómo construir sobre esos avances para movilizar más recursos para el país, incluso a través de las garantías del BID. El Grupo BID sigue siendo un socio comprometido con Argentina”, agregó.