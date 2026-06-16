En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Banco Mundial
Crédito
Crédito internacional

El Banco Mundial aprobó garantías para que la Argentina acceda a un crédito de hasta US$2.000 millones

El respaldo permitirá al Gobierno obtener financiamiento comercial con un plazo de seis años. Ahora espera una garantía adicional del BID por US$500 millones.

Banner Seguinos en google DESK
El respaldo permitirá al Gobierno obtener financiamiento comercial con un plazo de seis años. (Foto: Oficina del Presidente﻿)

El respaldo permitirá al Gobierno obtener financiamiento comercial con un plazo de seis años. (Foto: Oficina del Presidente﻿)

El Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones aprobaron este martes un esquema de garantías para la Argentina que habilitará el acceso a un préstamo comercial de hasta US$2.000 millones. El financiamiento tendrá un plazo de seis años y contará con tres años de gracia.

Leé también El Banco Mundial acelera su apoyo a la Argentina con un nuevo paquete de hasta USD 4.000 millones
el banco mundial acelera su apoyo a la argentina con un nuevo paquete de hasta usd 4.000 millones

La decisión llega a poco más de 20 días del vencimiento de bonos por US$4.400 millones que el país deberá afrontar el próximo 9 de julio. En reiteradas oportunidades, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el Gobierno buscará alternativas de financiamiento más convenientes que las ofrecidas por los mercados internacionales de deuda.

Según informaron los organismos multilaterales, la iniciativa apunta a respaldar el programa de reformas impulsado por la Argentina y facilitar el retorno del país a los mercados internacionales de capital.

milei-banco-mundial.jpeg
La decisión llega a poco más de 20 días del vencimiento de bonos por US$ 4.400 millones que el país deberá afrontar el próximo 9 de julio. (Foto: archivo)

La decisión llega a poco más de 20 días del vencimiento de bonos por US$ 4.400 millones que el país deberá afrontar el próximo 9 de julio. (Foto: archivo)

El anuncio del Banco Mundial

“La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas”, señaló el comunicado difundido tras la aprobación.

El esquema combina dos herramientas del Grupo Banco Mundial para movilizar financiamiento privado. Por un lado, una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y, por otro, una garantía otorgada por la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

De acuerdo con la explicación oficial, ambos instrumentos cubrirán el 95% de los pagos correspondientes al servicio de la deuda del préstamo comercial.

“En conjunto, las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial, lo que permitirá a Argentina reducir sus costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública”, indicó el organismo.

Susana Cordeiro Guerra y Caputo
Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial, junto al ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: X @scordeiroguerra)

Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial, junto al ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: X @scordeiroguerra)

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, afirmó: “Estamos comprometidos a apoyar la estabilización macroeconómica de Argentina y su agenda de reformas orientadas al crecimiento. Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”.

En la misma línea, el vicepresidente de Operaciones de MIGA, Junaid Kamal Ahmad, sostuvo: “Esta operación demuestra cómo la innovadora combinación de productos financieros a través de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial puede adaptarse a las necesidades de nuestros países miembros. En el caso de la Argentina, la estructura financiera, que aprovecha los balances tanto del BIRF como de MIGA, generará importantes ahorros en el momento en que más se necesitan, al tiempo que atraerá inversiones que mejorarán tanto la calidad de vida como los medios de subsistencia”.

A la espera del BID

Tras la aprobación del Banco Mundial, el Gobierno aguarda ahora una decisión similar por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El directorio del organismo tiene previsto analizar este miércoles una garantía por US$ 500 millones, negociada con las autoridades argentinas durante abril.

En la antesala de esa definición, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, mantuvo una reunión con el viceministro de Economía, José Luis Daza.

Jose Luis Daza y Ilan Goldfajn
(Foto: X @@igoldfajn)

(Foto: X @@igoldfajn)

“Argentina ha logrado avances importantes en la recuperación de la estabilidad macroeconómica, sentando las bases para el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la pobreza”, escribió Goldfajn en su cuenta de X.

“Conversamos sobre cómo construir sobre esos avances para movilizar más recursos para el país, incluso a través de las garantías del BID. El Grupo BID sigue siendo un socio comprometido con Argentina”, agregó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Banco Mundial Crédito
Notas relacionadas
El Banco Mundial aprobó un préstamo de US$300 millones para los subsidios al gas en Argentina
El Gobierno negocia fondos con el Banco Mundial y otros organismos para el pago de la deuda
El Banco Mundial define si aprueba una garantía por US$ 2.000 millones para la Argentina
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar