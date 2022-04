El dato bomba que puede hacer explotar la interna del Frente de Todos y la danza de reemplazos de Martín Guzmán

-Periodista: Por si fuera poco, la Reserva Federal comienza a sacudir a los mercados internacionales…

-José Tasa: Así es. Todos teníamos descontado seis subas de las tasas de interés en EE.UU. pero las últimas minutas de la reunión de la Reserva Federal mostraron que van por todo. Esas minutas reproducen lo conversado en cada reunión de directorio del banco central norteamericano. ¿Se imagina si por ley se obligara a que se informe lo conversado en cada reunión de directorio del BCRA? Siguiendo con el eje de nuestra conversación, allí se anticipó que la Fed comenzará a reducir la hoja de su balance a un ritmo de u$s 95 mil millones por mes y probablemente empezando en mayo. Además anticiparon que la suba de tasas se hará de manera más agresiva. Aquel que se imaginaba que la Fed iba a ser “dovish”, pacifista o gradualista, se equivoca. Se vienen los halcones al mando del banco central norteamericano. Obviamente las acciones bajaron y las tasas de retorno de los bonos cayeron. Las acciones del Nasdaq fueron las que más sufrieron en la semana con bajas de 3,5%. Ahora se viene la temporada de balances de empresas por lo que los movimientos estarán en función de esos resultados.

-Periodista: Como si no tuviéramos problemas en la Argentina…

-José Tasa: Coincido. La bomba esta semana va a ser la difusión del dato de inflación de marzo el miércoles 13 a las 16 horas por el INDEC. Martín Guzmán está en la mira. Curiosamente pasó de ser el ministro de la Deuda, dado que sólo se ocupaba de bonistas y el FMI, a ser el ministro del Gas. Está concentrado ahora en las negociaciones para que no falte en el invierno pero especialmente para que no le haga explotar el rojo fiscal. Su situación es difícil porque su sostén es sólo Alberto Fernández. La suba de tarifas adicional que quiere aplicar en junio está muy justa en tiempos. Aún tiene que convocar a las audiencias públicas y el kirchnerismo enclavado en la secretaría de Energía no lo acompaña. De hecho quieren que la audiencia pública la presida el propio Guzmán para que se haga cargo de ese incremento. Las asociaciones de consumidores se movieron en esa dirección.

-Periodista: Es como las dos partes están enfrentadas pero conviven en el Ministerio de Economía…

-José Tasa: Es todo muy surrealista. Federico Basualdo, es subsecretario pero vive desafiando al ministro. Feletti, dentro del Ministerio de la Producción desafía a Guzmán y al propio titular de esa cartera, Kulfas. Hay que consignar que ninguno de ellos tiene capacidad de ordenar la macro argentina ni la idoneidad.

-Periodista: ¿Resistirá Guzmán?

-José Tasa: Me cuesta creerlo. El propio Kulfas se está candidateando dentro del círculo del presidente. Si hubiera acuerdo con Cristina, Feletti se candidatea pero sería ir al choque con “todos y todas”, incluído el FMI. La versión intermedia, de Sergio Massa, es Martín Redrado, quien no asumiría en este contexto, a menos de dos años para terminar el mandato y sin margen para aprobar leyes o reformas estructurales. Todo es día a día.

-Periodista: ¿Cómo ve la crisis energética?

-José Tasa: El peligro es la caída en la actividad económica que va a generar. Estimo que el 15% de la oferta de gas se va a esfumar por la falta de GNL y en realidad, la falta de dólares para pagarlos. Piense lo siguiente: el acuerdo con el FMI garantiza que no habrá default con ese organismo pero no que llegarán dólares. Estamos en la segunda quincena de abril y los dólares de la soja no se ven. Si el BCRA está acelerando el ritmo de devaluación, ¿por qué el productor se va a apurar a vender su cosecha?

-Periodista: Usted me dice que tienen que devaluar de golpe….

-José Tasa: Lo que le digo es que el gradualismo para corregir el atraso cambiario no sirve. Los importadores apuran compras y los exportadores ponen en “slow motion” sus ventas. Es teoría económica pura. Es lo que usted haría en cualquiera de los dos lados del mostrador. Volviendo a la escasez de gas, la caída de la actividad se hará sentir mucho en el invierno aunque en la Argentina falta una eternidad para la próxima estación. Y lo del gasoil muestra a las claras el problema de gestión que tiene el gobierno. Debería haber gasoil de sobra en la Argentina pero por la mala praxis económica, escasea. No veo tampoco porqué esta situación se va a revertir en el corto plazo. Hay un precio mayorista muy alto y otro, en estaciones de servicio, muy bajo. Si usted tiene que comprar, ¿dónde lo hace? Entonces por ello falta gasoil en estaciones de servicio. No hay magia en economía.