El desempleo tuvo un leve descenso y fue del 6,9% en el segundo trimestre

Las tasas de actividad y empleo alcanzaron el 47,9% y 44,6%, con aumentos del 1,4% y 1,3% respectivamente. Ambos incrementos son estadísticamente significativos, resaltó la entidad.

La subocupación, es decir, las personas que no tienen empleo y que no buscan activamente, resultó del 11,1% de la población activa con un incremento del 1,1% respecto al trimestre anterior; mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 10,8%.

En consecuencia, "la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 28,8% de la población activa", señaló el informe.

Aumentó la población ocupada sin descuentos jubilatorios

En la población asalariada “se observó un aumento de la proporción de quienes no cuentan con descuento jubilatorio” de 6,3 puntos porcentuales, para pasar de 31,5% a 37,8% en doce meses, informó el indec. Se trata de un dato que se asocia al crecimiento del empleo informal.

Como contrapartida, la porción de personas asalariadas con descuento jubilatorio bajo del 68,5% en el segundo trimestre del año pasado al 62,2% de abril-.junio de este año.

Brecha de género: desempleo en mujeres y varones

La tasa de desocupación fue superior en mujeres (7,8%) que en varones (6,1%) en el 2° trimestre 2022 y afectó más a la juventud de entre 14 y 29 años con un 11,4% para la población masculina y un 12,6% para la femenina.