El dólar blue avanzó $4 y alcanzó un nuevo máximo histórico

En tanto, en lo que va de junio, el dólar blue escaló $29, cifra que representa un avance del 14%, muy por encima de la inflación.

Los dólares financieros se suman a la escalada

También continuaban con tendencia alcista los dólares financieros: el contado con liquidación subía a $251,94 y el MEP o Bolsa, a $245,10.

En el mercado minorista, la moneda norteamericana se vende a un promedio de $130,22, mientras que la versión ahorro o solidaria cotiza a $214,09.

Miguel Pesce Banco Central 1.jpg Miguel Pesce afirmó que con el cepo a las importaciones "se evita que vayamos a una devaluación brusca".

Ecos del "cepo" a las importaciones

La fuerte suba del dólar se registra en el marco de las nuevas medidas que tomó el Banco Central para restringir el acceso a dólares para las importaciones.

El presidente de la autoridad monetaria, Miguel Pesce, defendió este martes que la decisión apunta a "evitar una devaluación brusca".

"Siempre que el Banco Central ha tomado medidas de estas características han sido exitosas. Hemos podido recomponer el balance cambiario y las reservas. Es la mejor solución posible. La medida que estamos tomando tiene efecto hasta el 1 de octubre, para superar la coyuntura", enfatizó el funcionario en declaraciones radiales a Urbana Play.

Horas después, se conoció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó U$S 3.980 millones de Derechos Especiales de Giro (DEGs). Lo que equivale a US$ 5.448 millones, que fortalecen las reservas del BCRA que nuevamente superan el umbral de US$ 40.000 millones.

Sin embargo, dicho respiro tampoco logró contener la incertidumbre del mercado, y su consiguiente escalada del tipo de cambio.