Un diputado libertario va a sortear dinero para los que acierten a cuánto va a estar el dólar blue

Marra, de esta manera, sigue la línea del candidato presidencial su partido Javier Milei, quien tiene por costumbre sortear mensualmente el sueldo que percibe por su banca en la Cámara de Diputados entre "personas físicas mayores de 18 años".

Dólar blue: cómo participar del sorteo que propone el diputado Rodrigo Marra

Para participar del sorteo es necesario "seguir" y arrobar al funcionario libertario en Twitter. Luego, en el posteo, se debe indicar la cifra en la que se crea que estará el dólar blue en su cierre del próximo 1 de julio.

Marra, en su descargo, puso algunas condiciones: "El que no me sigue no gana por supuesto, esa es mi ganancia, tener mas seguidores jajaja". Y luego agregó: "Como son muy competidores agrego premio adicional de $ 2.345 al que le acierte y aparte le de RT".

El dólar blue sigue imparable: cotizó en el nivel récord de $232

Banco Central 1.jpg El Banco Central volvió a subir las tasas de interés a partir de este lunes.

El dólar blue inició la semana alcanzando un nuevo récord histórico de $232 en la punta vendedora y los tipos de cambio financiero acompañaron la escalada de la moneda marginal.

Con la suba de seis pesos del lunes en el mercado paralelo, el dólar blue acumula $18 sumando la semana anterior.

El aumento se da luego de que el Banco Central anunciara nuevas medidas de control de importaciones.

Para los operadores del mercado cambiario la racha alcista responde a la emisión de dinero por parte del BCRA para financiar el déficit y comprar bonos para poder sostener el precios de los títulos, tras una semana en continua baja.

Las medidas del BCRA para "cuidar" los dólares no están logrando el efecto deseado por el Gobierno y los operadores proyectan que la suba continuará en las próximas semanas.