El dólar blue tocó su menor valor del año: ¿hasta cuándo durará el "veranito financiero"?

El "veranito financiero" también se refleja en los dólares del mercado bursátil, donde si bien este lunes el dólar contado con liquidación (CCL) subió 0,3%, a $ 190,05; y el MEP avanzó 0,7%, a $ 191,27, en el tramo final de la rueda, quedaron lejos de sus valores históricos de $227 y $225, respectivamente, que alcanzaron a fines de enero.

¿Por qué baja el dólar y hasta cuándo durará la calma?

La calma en la que se mueven las divisas libres, sin cepo, por el momento no tienen una fecha de finalización. Consultado por A24.com el economista Christian Buteler explicó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio una señal de "tranquilidad" al mercado y ayuda a mantener "cierta estabilidad".

Sin embargo, advirtió que en términos reales, lo "necesario" es un dólar que "se mueve al ritmo de la inflación, no que siga bajando". "Con una inflación del 6% y un dólar que baja lo que tenés es una apreciación del peso", pero no es un escenario que se "justifique", indicó y analizó que, en términos nominales, el dólar blue está en un "precio piso".

Entonces, ¿hasta cuándo durará la calma financiera? Buteler aclaró que si bien la moneda está en valores mínimos, "no quiere decir que el dólar blue pueda rebotar de la noche a la mañana", pero tampoco "están dadas las condiciones para este escenario, con un cepo, impuestos, limitaciones y cantidad de pesos en el mercado que persisten".

dolarizacion.jpg El dólar blue baja y el peso "se aprecia", indicaron economistas

¿A cuánto está el dólar oficial?

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 45 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $111,57.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $152,13 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $193,08.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 10 millones.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 254 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 75 millones y en el mercado de futuros Rofex se tranzaron US$ 204 millones.