El dólar cerró noviembre al mismo nivel que había llegado después de las elecciones de octubre

El avance del Merval y las acciones en Wall Street

El S&P Merval en dólares volvió a avanzar este viernes y acumuló su cuarta rueda consecutiva en alza, lo que lo deja encaminado a cerrar su segundo mes seguido con resultados positivos. El impulso semanal roza el 10%, mientras que los bonos argentinos mostraron movimientos mixtos en una jornada de actividad reducida en Wall Street tras el feriado por el Día de Acción de Gracias, lo que mantuvo al riesgo país cerca de los 651 puntos básicos.

El índice líder de la Bolsa porteña sube 1% y se ubica en 3.051.183,08 puntos, acompañado por su versión en dólares, que avanza 1,3% hasta los 2.008,56 puntos. Con este recorrido, el S&P Merval cerrará la semana con una ganancia del 9,4%, la mejor desde finales de octubre.

El panel accionario opera con mayoría de incrementos, encabezados por Telecom, que avanza 3,6%. Le siguen Grupo Financiero Galicia con una mejora de 2,9% y Central Puerto con un 2,7%. En el lado opuesto, Cresud desciende 1,6%. En Wall Street, los ADRs argentinos registraron alzas de hasta 6,7%, con Central Puerto como la más destacada.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos muestran variaciones dispares: el Global 2030 gana 1%, mientras que el Global 2038 retrocede 1%.

En cuanto al riesgo país, la medición que establece JP Morgan todos los días, retrocedió a 648 desde los 653 con los que abrió hoy.