Economía
Dólar
Noviembre
MERCADO DE CAMBIOS

El dólar cerró noviembre al mismo nivel que había llegado después de las elecciones de octubre

El tipo de cambio terminó el mes con un avance mínimo de 0,5% y el mayorista volvió a ubicarse en $1.451,5, mientras los dólares financieros y el blue mostraron variaciones moderadas.

El dólar cerró noviembre al mismo nivel que había llegado después de las elecciones de octubre
El tipo de cambio mayorista terminó el viernes en $1.451,5, el mismo valor del día previo, y mantuvo la brecha con el techo de la banda cambiaria en 4%, por encima del 3,4% de octubre. En los últimos cinco días, sumó $26,5, por encima de los $22 de la semana anterior, mientras que en lo que va del año acumula una suba del 40,7%.

dolar-hoy-a-cuanto-cotizo-el-blue-mep-ccl-oficial-6NOUQ63QVVDTPA2IEBKGELZGK4.avif

En el segmento minorista, el tipo de cambio oficial del Banco Nación se ubicó en $1.475 para la venta, igual que a fines de octubre. Los financieros también mostraron escasos cambios: el MEP retrocede 0,3% en el mes y cotiza a $1.475,80, mientras que el contado con liquidación avanza 0,8% y opera a $1.519,80 tras bajar 0,4% en la jornada.

El dólar blue se vende a $1.435, una caída del 0,3% respecto del cierre de octubre. En paralelo, el dólar cripto se negocia a $1.502,98 según los valores de Bitso.

El avance del Merval y las acciones en Wall Street

El S&P Merval en dólares volvió a avanzar este viernes y acumuló su cuarta rueda consecutiva en alza, lo que lo deja encaminado a cerrar su segundo mes seguido con resultados positivos. El impulso semanal roza el 10%, mientras que los bonos argentinos mostraron movimientos mixtos en una jornada de actividad reducida en Wall Street tras el feriado por el Día de Acción de Gracias, lo que mantuvo al riesgo país cerca de los 651 puntos básicos.

El índice líder de la Bolsa porteña sube 1% y se ubica en 3.051.183,08 puntos, acompañado por su versión en dólares, que avanza 1,3% hasta los 2.008,56 puntos. Con este recorrido, el S&P Merval cerrará la semana con una ganancia del 9,4%, la mejor desde finales de octubre.

El panel accionario opera con mayoría de incrementos, encabezados por Telecom, que avanza 3,6%. Le siguen Grupo Financiero Galicia con una mejora de 2,9% y Central Puerto con un 2,7%. En el lado opuesto, Cresud desciende 1,6%. En Wall Street, los ADRs argentinos registraron alzas de hasta 6,7%, con Central Puerto como la más destacada.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos muestran variaciones dispares: el Global 2030 gana 1%, mientras que el Global 2038 retrocede 1%.

En cuanto al riesgo país, la medición que establece JP Morgan todos los días, retrocedió a 648 desde los 653 con los que abrió hoy.

