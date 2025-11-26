El dólar oficial subió por quinta jornada al hilo y hay expectativa por una licitación clave del Tesoro

El mercado anticipa que el Gobierno deberá convalidar tasas superiores a la referencia del BCRA, hoy en 20% anual, y sostiene expectativas de un rollover alto, entre 70% y 100%. La presión aumenta porque diciembre reúne obligaciones relevantes y queda solo una licitación más, en un período donde crece la demanda de pesos por el pago de aguinaldos, cierre de balances y mayores necesidades de liquidez tanto del sector público como del privado.

Los bonos soberanoss

Los bonos soberanos en dólares muestran comportamientos mixtos este miércoles, aunque con una leve inclinación alcista. Al mismo tiempo, las acciones argentinas sostienen fuertes subas en Wall Street y el S&P Merval logra dejar atrás la baja inicial.

En la renta fija se destaca el avance del Global GD38, que suma 1,5%, mientras que otros títulos, como el GD41 y el GD35, retroceden. El riesgo país interrumpe tres ruedas consecutivas en alza y baja nueve puntos (-1,4%), hasta los 647 puntos básicos.

S&P Merval y ADRs

El S&P Merval avanza 1,7% y se ubica en torno a las 2.915.000 unidades, tras un comienzo algo negativo. En dólares, el índice sube 1,3%.

En Nueva York, los ADRs operan con subas generalizadas, lideradas por BBVA (+6,1%), Edenor (+5,5%) y Grupo Supervielle (+4,5%).

En el plano internacional, crece la expectativa de que la Reserva Federal continúe recortando los costos de financiamiento. Un escenario de tasas más bajas en Estados Unidos eleva el atractivo de los activos de mercados emergentes, que suelen ofrecer rendimientos nominales más altos, y además impulsa la demanda del principal importador global.