El dólar cortó una caída de cuatro días consecutivos y volvió a los $1.400

El lanzamiento del nuevo bono del Gobierno

El Gobierno lanza este miércoles un nuevo bono en dólares con el que apunta a captar hasta US$2000 millones durante el primer semestre. El instrumento, identificado como AL27, debutará en la licitación del Tesoro prevista para el 25 de febrero y tendrá como objetivo reunir divisas para afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para julio de 2026.

La Secretaría de Finanzas informó que el programa de emisión contempla colocaciones quincenales por hasta US$150 millones cada una. Además, al día siguiente de cada subasta se habilitará una segunda ronda que permitirá ampliar el monto en hasta US$100 millones adicionales al precio de corte definido en la licitación.

El bono vencerá el 29 de octubre de 2027 y ofrecerá una tasa nominal anual del 6%, con intereses pagaderos mensualmente. El valor final del título se fijará mediante el mecanismo de licitación y su negociación estará limitada al mercado local.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que los fondos obtenidos se destinarán al pago de capital de títulos en dólares que vencen en julio del año próximo, compromisos que superan los US$4000 millones con acreedores privados.

El cronograma oficial prevé pagos mensuales en dólares por mes vencido durante todo 2026 y hasta octubre de 2027, fechas ya definidas en el esquema difundido por el Gobierno. La estrategia forma parte del plan financiero orientado a reforzar la disponibilidad de divisas y cubrir obligaciones externas sin recurrir a emisiones inmediatas en los mercados internacionales.