Economía
Dólar
Caída
MERCADO CAMBIARIO

El dólar cortó una caída de cuatro días consecutivos y volvió a los $1.400

Tras cuatro jornadas consecutivas en descenso, el tipo de cambio repuntó y recuperó terreno en el mercado, con subas tanto en el segmento mayorista como en el minorista.

El dólar cortó una caída de cuatro días consecutivos y volvió a los $1.400
El tipo de cambio interbancario había tocado el lunes un mínimo de $1.360, el valor más bajo desde el 29 de septiembre, y aun con la recuperación de esta jornada acumula en febrero una caída de 66,50 pesos, equivalente a 4,6%. En lo que va de 2026, el retroceso llega a 74,50 pesos, un 5,1%.

dolar-blue

El Banco Central fijó para la jornada un techo de $1.602,24 dentro del esquema de bandas, lo que dejó al mayorista todavía a 221,74 pesos, o 16,1%, del límite superior de flotación. En el segmento minorista, el dólar al público avanzó también diez pesos y se ubicó en $1.400 para la venta en la referencia del Banco Nación. El blue subió cinco pesos hasta $1.430 y quedó como el segundo más caro, detrás del contado con liquidación, que operó apenas por debajo de los $1.450.

El lanzamiento del nuevo bono del Gobierno

El Gobierno lanza este miércoles un nuevo bono en dólares con el que apunta a captar hasta US$2000 millones durante el primer semestre. El instrumento, identificado como AL27, debutará en la licitación del Tesoro prevista para el 25 de febrero y tendrá como objetivo reunir divisas para afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para julio de 2026.

La Secretaría de Finanzas informó que el programa de emisión contempla colocaciones quincenales por hasta US$150 millones cada una. Además, al día siguiente de cada subasta se habilitará una segunda ronda que permitirá ampliar el monto en hasta US$100 millones adicionales al precio de corte definido en la licitación.

El bono vencerá el 29 de octubre de 2027 y ofrecerá una tasa nominal anual del 6%, con intereses pagaderos mensualmente. El valor final del título se fijará mediante el mecanismo de licitación y su negociación estará limitada al mercado local.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que los fondos obtenidos se destinarán al pago de capital de títulos en dólares que vencen en julio del año próximo, compromisos que superan los US$4000 millones con acreedores privados.

El cronograma oficial prevé pagos mensuales en dólares por mes vencido durante todo 2026 y hasta octubre de 2027, fechas ya definidas en el esquema difundido por el Gobierno. La estrategia forma parte del plan financiero orientado a reforzar la disponibilidad de divisas y cubrir obligaciones externas sin recurrir a emisiones inmediatas en los mercados internacionales.

