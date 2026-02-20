En vivo Radio La Red
Economía
Dólar
valor
MERCADO DE CAMBIOS

El dólar perforó los $1.400 y tocó su valor más bajo desde antes de las elecciones de octubre

La divisa minorista cerró a $1.395 en el Banco Nación, mientras el promedio bancario informado por el Banco Central quedó en $1.410,57.

El dólar perforó los $1.400 y tocó su valor más bajo desde antes de las elecciones de octubre
Leé también El Banco Central suma 31 jornadas comprando dólares y acumula más de USD 2.100 millones en lo que va de 2026
el banco central suma 31 jornadas comprando dolares y acumula mas de usd 2.100 millones en lo que va de 2026

La baja replica la tendencia del mercado mayorista, donde la divisa también cae y se ubica en $1.385, un registro que no aparecía desde antes de los comicios de octubre. Con esta caída, queda 16% por debajo del máximo de la banda cambiaria fijado en $1.595.

En lo que va de 2026, el dólar acumula una baja nominal del 5%. Sin embargo, el retroceso real es más pronunciado si se considera la inflación, que fue de 2,9% en enero y se encamina a mostrar un porcentaje similar en febrero.

960604-dolar-afp

El dólar tarjeta, que surge de sumar un 30% al tipo de cambio oficial minorista y luego puede descontarse de Ganancias, se posicionó en $1.833. En tanto, el promedio de cotizaciones bancarias relevado por el Banco Central se ubicó en $1.410,57.

En el mercado paralelo, el blue retrocedió hasta $1.430 en la city porteña. A su vez, el dólar cripto se negoció a $1.450,99 de acuerdo con datos de Bitso. Dentro de los financieros, el MEP descendió 0,3% y cerró en $1.404,31, mientras que el contado con liquidación se mantuvo sin variaciones en $1.447,09.


La compras del BCRA

En simultáneo con la calma cambiaria, la autoridad monetaria sumó u$s79 millones en la jornada del jueves y extendió a 32 ruedas consecutivas su racha compradora, con un saldo semanal positivo de u$s156 millones y un acumulado mensual de u$s1.088 millones. Este escenario responde principalmente al ingreso de divisas por liquidaciones del complejo agroexportador y a colocaciones de deuda de compañías privadas.

Se prevé que nuevas emisiones corporativas en el exterior continúen aportando dólares al circuito formal, flujo que podría intensificarse desde marzo y abril con el ingreso de divisas de la cosecha gruesa.

No obstante, las reservas internacionales finalizaron el día en u$s44.913 millones, tras caer u$s216 millones. La baja se explicó por un pago superior a u$s30 millones al Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) y por la desvalorización de las monedas que integran los activos del Central.

