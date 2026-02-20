El dólar perforó los $1.400 y tocó su valor más bajo desde antes de las elecciones de octubre

En el mercado paralelo, el blue retrocedió hasta $1.430 en la city porteña. A su vez, el dólar cripto se negoció a $1.450,99 de acuerdo con datos de Bitso. Dentro de los financieros, el MEP descendió 0,3% y cerró en $1.404,31, mientras que el contado con liquidación se mantuvo sin variaciones en $1.447,09.



La compras del BCRA

En simultáneo con la calma cambiaria, la autoridad monetaria sumó u$s79 millones en la jornada del jueves y extendió a 32 ruedas consecutivas su racha compradora, con un saldo semanal positivo de u$s156 millones y un acumulado mensual de u$s1.088 millones. Este escenario responde principalmente al ingreso de divisas por liquidaciones del complejo agroexportador y a colocaciones de deuda de compañías privadas.

Se prevé que nuevas emisiones corporativas en el exterior continúen aportando dólares al circuito formal, flujo que podría intensificarse desde marzo y abril con el ingreso de divisas de la cosecha gruesa.

No obstante, las reservas internacionales finalizaron el día en u$s44.913 millones, tras caer u$s216 millones. La baja se explicó por un pago superior a u$s30 millones al Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) y por la desvalorización de las monedas que integran los activos del Central.