Economía
Banco Central
Dólar
MERCADOS

El Banco Central suma 31 jornadas comprando dólares y acumula más de USD 2.100 millones en lo que va de 2026

El Banco Central de la República Argentina acumula más de USD 2.100 millones en compras en lo que va de 2026 y encadena 31 ruedas consecutivas con saldo positivo.

El monto total adquirido en ese período asciende a USD 2.169 millones, dentro de la denominada fase 4 del programa económico. Las compras se financian con emisión de pesos sin esterilizar, estrategia que sostiene la liquidez y evita presiones sobre las tasas, mientras el Tesoro absorbe parte de esos pesos mediante licitaciones de deuda en moneda local.

Billete 2 dólares 3

Las reservas internacionales se ubican en USD 45.129 millones tras caer USD 29 millones en la última jornada. En el último mes habían tocado su nivel más alto desde agosto de 2021, con USD 46.240 millones, impulsadas por la suba del oro hasta USD 5.500 la onza. Actualmente el metal cotiza a USD 5.014, lo que impactó negativamente en la valuación de los activos del organismo, que posee cerca de 1,98 millones de onzas troy.

El ingreso de divisas responde principalmente a la liquidación del complejo agroexportador y a emisiones de deuda corporativa. Según estimaciones privadas, las compañías argentinas colocaron más de USD 20.000 millones en 2025, factor que contribuyó a la estabilidad cambiaria.

Para 2026, las proyecciones oficiales prevén compras netas de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del proceso de remonetización. El presidente de la entidad, Santiago Bausili, indicó que la acumulación dependerá del comportamiento de la demanda de pesos y del flujo de dólares. Hasta ahora, el organismo ya superó el 21% del objetivo anual.

La autoridad monetaria estableció un tope diario equivalente al 5% del volumen operado en el mercado de cambios para intervenir con compras, aunque en algunos casos ese límite fue superado mediante operaciones fuera del circuito mayorista tradicional. Además, el organismo confirmó que tiene facultades para adquirir divisas de forma directa a empresas o instituciones con el fin de evitar distorsiones en la plaza cambiaria.

Las compras del BCRA en 2026

  • 5 de enero: USD 21 millones
  • 6 de enero: USD 83 millones
  • 7 de enero: USD 9 millones
  • 8 de enero: USD 62 millones
  • 9 de enero: USD 43 millones
  • 12 de enero: USD 55 millones
  • 13 de enero: USD 55 millones
  • 14 de enero: USD 187 millones
  • 15 de enero: USD 47 millones
  • 16 de enero: USD 125 millones
  • 19 de enero: USD 21 millones
  • 20 de enero: USD 8 millones
  • 21 de enero: USD 107 millones
  • 22 de enero: USD 80 millones
  • 23 de enero: USD 75 millones
  • 26 de enero: USD 39 millones
  • 27 de enero: USD 32 millones
  • 28 de enero: USD 33 millones
  • 29 de enero: USD 52 millones
  • 30 de enero: USD 23 millones
  • 2 de febrero: USD 39 millones
  • 3 de febrero: USD 57 millones
  • 4 de febrero: USD 44 millones
  • 5 de febrero: USD 126 millones
  • 6 de febrero: USD 51 millones
  • 9 de febrero: USD 176 millones
  • 10 de febrero: USD 42 millones
  • 11 de febrero: USD 214 millones
  • 12 de febrero: USD 141 millones
  • 13 de febrero: USD 42 millones
  • 18 de febrero: USD 80 millones

El dólar

El dólar mayorista volvió a mostrarse estable y cerró en $1.396 tras retroceder $3,50 en la rueda, lo que representó una baja de 0,3%. De esta manera, la cotización se mantuvo por tercera jornada consecutiva por debajo del umbral de los $1.400, con un volumen operado de USD 467,2 millones.

El Banco Central de la República Argentina estableció para el día un techo de $1.592,79 dentro del esquema cambiario vigente. Así, el tipo de cambio quedó $196,79 por debajo de esa banda superior, equivalente a una brecha del 14,1%, el nivel más alto desde el 23 de julio de 2025, cuando la diferencia había alcanzado el 15,3%.

