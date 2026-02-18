El Banco Central suma 31 jornadas comprando dólares y acumula más de USD 2.100 millones en lo que va de 2026

Para 2026, las proyecciones oficiales prevén compras netas de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del proceso de remonetización. El presidente de la entidad, Santiago Bausili, indicó que la acumulación dependerá del comportamiento de la demanda de pesos y del flujo de dólares. Hasta ahora, el organismo ya superó el 21% del objetivo anual.

La autoridad monetaria estableció un tope diario equivalente al 5% del volumen operado en el mercado de cambios para intervenir con compras, aunque en algunos casos ese límite fue superado mediante operaciones fuera del circuito mayorista tradicional. Además, el organismo confirmó que tiene facultades para adquirir divisas de forma directa a empresas o instituciones con el fin de evitar distorsiones en la plaza cambiaria.





Las compras del BCRA en 2026

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

2 de febrero: USD 39 millones

3 de febrero: USD 57 millones

4 de febrero: USD 44 millones

5 de febrero: USD 126 millones

6 de febrero: USD 51 millones

9 de febrero: USD 176 millones

10 de febrero: USD 42 millones

11 de febrero: USD 214 millones

12 de febrero: USD 141 millones

13 de febrero: USD 42 millones

18 de febrero: USD 80 millones

El dólar

El dólar mayorista volvió a mostrarse estable y cerró en $1.396 tras retroceder $3,50 en la rueda, lo que representó una baja de 0,3%. De esta manera, la cotización se mantuvo por tercera jornada consecutiva por debajo del umbral de los $1.400, con un volumen operado de USD 467,2 millones.

El Banco Central de la República Argentina estableció para el día un techo de $1.592,79 dentro del esquema cambiario vigente. Así, el tipo de cambio quedó $196,79 por debajo de esa banda superior, equivalente a una brecha del 14,1%, el nivel más alto desde el 23 de julio de 2025, cuando la diferencia había alcanzado el 15,3%.