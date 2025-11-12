El dólar oficial bajó $10 mientras los ADRs argentinos extendieron su rally en Wall Street

De todas maneras, la cotización del dólar mayorista se mantiene en mínimos de un mes después de llegar en el contexto de las elecciones y la volatilidad cambiaria del mes pasado a $1.501.

Los ADR continúan con su rally en Wall Street

Los bonos en dólares y los ADRs mantuvieron este miércoles su racha positiva, con subas de hasta casi 5%. Entre los títulos en moneda dura, el Global 2046 lideró las ganancias con un alza del 1%, seguido por el Bonar 2029 y el Bonar 2035, ambos con subas del 0,5%. En paralelo, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan se ubicó en 597 puntos básicos, consolidando una tendencia de baja frente a los niveles preelectorales.

Durante su visita a Nueva York esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó a inversores que el Gobierno planea recomprar bonos soberanos y acumular reservas internacionales, en momentos en que el peso se mantiene dentro de la banda cambiaria establecida.

En cuanto a las acciones argentinas, los ADRs que cotizan en Wall Street también extendieron su rally: los papeles de Ternium encabezaron las subas con un 4,7%, seguidos por Telecom (+3,5%), Grupo Supervielle (+2,7%), Banco Macro (+2,6%) y BBVA (+2,2%).

En el plano local, el S&P Merval avanzó 1% y alcanzó los 2.987.103 puntos, mientras que medido en dólares subió 1,7% hasta los 2.038 puntos.