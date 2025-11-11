El dólar mayorista volvió a caer y retrocedió a niveles de inicio de octubre

En los contratos de dólar futuro se observaron bajas generalizadas. El mercado descuenta para fin de año un tipo de cambio en torno a $1.463.

En tanto, el riesgo país perdió un punto desde ayer y llegó a los 598, todavía por debajo de la línea de 600 que rompió ayer cuando llegó a 599. El índice de JP Morgan viene mostrando un marcado descenso desde las elecciones del pasado 26 de octubre, donde el oficialismo triunfó a nivel nacional.

La bolsa porteña

La bolsa porteña extendió las subas este martes, en una jornada atípica por el feriado del Día de los Veteranos en Estados Unidos. El S&P Merval volvió a ubicarse por encima de las 2.000 unidades en dólares, mientras los bonos también mostraron un módico avance de hasta 1%.

En su medición en pesos, el principal índice local subió 0,5% y alcanzó los 2.965.289,6 puntos, mientras que en dólares mejoraron 0,4%, hasta 2.006,19 puntos, con una recuperación del nivel perdido durante las tomas de ganancias de la semana pasada.

Entre las acciones líderes, Sociedad Comercial del Plata encabeza las alzas con 14,45%, seguida por Transener (5,23%) y Transportadora de Gas del Sur (3,98%). En sentido contrario, Bolsas y Mercados Argentinos retrocede 2,1%.

Los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también acompañan la tendencia positiva, con subas de hasta 4,55% lideradas por Corporación América, Transportadora de Gas del Sur (4,52%), Cresud (4,26%), Irsa (3,59%). Por el feriado estadounidense, no operaron los bonos soberanos, incluidos los títulos argentinos.