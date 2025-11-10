"Andá a dormir tranquilo, con el dólar no pasa nada", la frase con la que Caputo defendió las bandas cambiarias

“Si flotáramos, hasta podría funcionar bien. Pero esa decisión, ajustada por riesgo, no vale la pena. Porque lo que estamos haciendo con las bandas es flotar de manera gradual. Estamos logrando el mismo efecto pero dándole más tranquilidad a la gente. Si el dólar sube al techo de la banda, de ahí no pasa. Así que andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada”, añadió el ministro.

Las proyecciones económicas e inflación

El ministro consideró que “hubo un cambio al día siguiente de la elección” y que el parate económico previo era “producto del riesgo kuka”. A su juicio, el resultado electoral fue “un espaldarazo espectacular” y anticipó una “recuperación inmediata” que se manifestará en el cuarto trimestre. “El año que viene, Argentina podría estar creciendo al 5% o 6%”, estimó.

Caputo también advirtió que “bajar la inflación del 2% es más difícil” que reducirla desde porcentajes de dos cifras, aunque pronosticó que “dentro de los próximos doce meses, Argentina va a ir convergiendo a inflaciones internacionales”. En esa línea, proyectó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría perforar el 1% mensual hacia mitad de 2026.

Sobre la reciente suba de tasas de interés, explicó que respondió a un apretón monetario "en una especie de política de guerra”, y aclaró: “Siempre dijimos que después de las elecciones se iba a normalizar. En la medida que sigamos bajo este rumbo de ortodoxia fiscal y monetaria, la inflación va a seguir bajando y eso va a generar que las tasas sigan bajando”.

Los proyectos de ley en el Congreso

El titular del Palacio de Hacienda adelantó que el Gobierno enviará al Congreso la ley de Presupuesto 2026 y el proyecto de Principio de Inocencia Fiscal, que serán debatidos durante las sesiones extraordinarias.

“También estamos mandando la reforma laboral, cuyos lineamientos ya son conocidos”, anticipó Caputo. Explicó que desde Economía incorporarán medidas adicionales “que van a incentivar todavía más la formalización”, entre ellas la reducción de cargas patronales y la creación de un fondo de cese de manera que a los empleadores no les cueste más plata pero tengan mayor certidumbre en cuanto a que habrá una disminución de sus costos y de la litigiosidad.

bessent con Caputo

Asimismo, reveló que evalúan reducir fuertemente las deducciones del impuesto a las Ganancias de las personas humanas. “Eso le va a permitir a cualquiera que pague Ganancias poder deducir desde una cafetera hasta la cuota que paga de un crédito hipotecario. Esto le da el incentivo a la gente para pedir factura y eso formaliza todavía más la economía, que es lo que queremos lograr con la reforma laboral”, explicó.

El ministro adelantó además que se analiza un régimen para la creación de empleo formal: “Va a ser muy ventajoso para los empleadores para contratar gente. Argentina no crea empleo desde 2011. Para bajar impuestos, necesitamos que el país crezca. Subir impuestos no es una opción. Por eso apuntamos a que crezca el nivel de formalidad y la economía. Si crece la base, todos tenemos muchos más recursos para bajar impuestos”.

Mirada sobre la oposición y acuerdo con Estados Unidos

Al ser consultado sobre el rol de la oposición, Caputo manifestó que le “gustaría ver un peronismo mucho más racional” y advirtió que “la alternativa en 2027 no implique más capitalismo o comunismo”. Además, criticó al kirchnerismo al afirmar que “ya tuvo muchas oportunidades” y que “no puede ser que esta siga siendo la alternativa nacional”.

Por último, brindó detalles sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que —según dijo— ya está cerrado y será anunciado por el país norteamericano. “Es un acuerdo muy beneficioso para ambos países y, definitivamente, para el nuestro”, concluyó.