El dólar oficial sigue cediendo y el riesgo país toca el valor más bajo del año

El anuncio de la inminente firma del acuerdo comercial con Estados Unidos impulsó la suba de acciones. Los bonos en dólares suben hasta 4%.

Este lunes 10 de noviembre, el dólar oficial se ofrece a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en las pantallas del Banco Nación en la primera rueda de la semana. La divisa perdió 55 pesos durante la semana pasada luego de tocar los $1.500 durante el lunes anterior.

El dólar descendió $15 y las acciones argentinas en Wall Street operaron a la baja

Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El paralelo cerró la semana pasada con un retroceso acumulado de 15 pesos, lejos de los $ 1550 que llegó a tocar en la previa electoral.

En tanto, el dólar mayorista se ofrece en $1.392,20 para la compra y $1.442,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1.500,99.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $1.878,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Los bonos en dólares reaccionan con marcada firmeza este lunes, mientras que el riesgo país perfora los 600 puntos básicos y está en 596.

Vuelven a subir los bonos soberanos y empujan al riesgo país

Los títulos en dólares suben hasta 4% encabezado por el Global 2041, seguid por el Global 2038 (2,6%), Global 2030 (1,3%) y el Bonar 2030 (1,2%). En ese marco, el riesgo país medido por el J. P Morgan cae 7,88% a 596 puntos básicos.

De esta manera, toma forma la operación de canje de deuda respaldada por organismos internacionales, cuyo objetivo es liberar recursos destinados al financiamiento educativo. De concretarse en los términos planteados, la operación podría involucrar u$s16.300 millones en bonos.

El S&P Merval escala 3,3% a 2.959.661,27 puntos, mientras que el Merval en dólares sube 3,9% a 2.023,30 puntos. Las acciones con mayores subas pertenecen a Ternium (6,4%), Aluar (5,6%), Grupo Supervielle (5,6%) y Comercial del Plata (5,2%).

