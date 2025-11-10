El dólar oficial sigue cediendo y el riesgo país toca el valor más bajo del año

Los bonos en dólares reaccionan con marcada firmeza este lunes, mientras que el riesgo país perfora los 600 puntos básicos y está en 596.

impresion de dólares

Vuelven a subir los bonos soberanos y empujan al riesgo país

Los títulos en dólares suben hasta 4% encabezado por el Global 2041, seguid por el Global 2038 (2,6%), Global 2030 (1,3%) y el Bonar 2030 (1,2%). En ese marco, el riesgo país medido por el J. P Morgan cae 7,88% a 596 puntos básicos.

De esta manera, toma forma la operación de canje de deuda respaldada por organismos internacionales, cuyo objetivo es liberar recursos destinados al financiamiento educativo. De concretarse en los términos planteados, la operación podría involucrar u$s16.300 millones en bonos.

El S&P Merval escala 3,3% a 2.959.661,27 puntos, mientras que el Merval en dólares sube 3,9% a 2.023,30 puntos. Las acciones con mayores subas pertenecen a Ternium (6,4%), Aluar (5,6%), Grupo Supervielle (5,6%) y Comercial del Plata (5,2%).