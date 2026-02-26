Salieron a la luz los posibles reemplazantes de Daniela de Lucía en Gran Hermano

Embed

Sobre el final, Cora de Barbieri lanzó el nombre de la histórica actriz que sería la primera opción de parte de la producción. La panelista aseguró que ya habría pasado por el proceso de casting y que incluso habría estado aislada, lista para ingresar en cualquier momento si se confirma la decisión.

"Esta actriz se inició en el rubro infantil. Brilló con Tato Bores, Nicolás Repetto, entre otros. Ha estado en pareja o ha tenido relaciones con Gustavo Cerati; rechazó en su momento a Pappo y, según sus palabras, también a Gonzalo Heredia. Brilló en telenovelas. La actriz es Alejandra Majluf", explicó.



Cómo nominó Daniela De Lucía antes de irse de Gran Hermano Generación Dorada

Antes de enterarse de la muerte de su padre, Daniela De Lucía había pasado por el confesionario para emitir su voto y nominar a dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

Con argumentos claros y sin vueltas, explicó su decisión: “Mis primeros dos votos son para una persona que siento que está un poco desarmonizada la energía de esta casa, son para Carmina y mi segundo voto es para Manuel porque hay algunas cosas de lo que contó que no me terminó de cerrar, que no me gustaron y la verdad es que con todos los demás me llevo súper bien”.

De esta manera, Daniela apuntó directamente contra Carmina y Manuel, dejando en claro que su elección respondía a una cuestión de afinidad y percepciones personales dentro de la convivencia. Su planteo fue firme, pero mantuvo el tono respetuoso, marcando que, más allá de esas diferencias puntuales, con el resto de sus compañeros tenía una buena relación.

Lo que en ese momento parecía una jugada estratégica más dentro de la dinámica habitual del reality terminó adquiriendo otro peso con el correr de las horas. Nadie imaginaba que esa sería una de las últimas decisiones de Daniela dentro del juego, antes de tener que abandonar la casa por el duro golpe personal que la esperaba afuera.