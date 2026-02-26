A24.com

Ya están aislados

Salieron a la luz los posibles reemplazantes de Daniela de Lucía en Gran Hermano

Tras la salida de Daniela de Lucía, la producción de Gran Hermano analiza cuidadosamente los posibles reemplazos para ocupar la vacante que quedó en la casa. Una actriz y un familiar de un exparticipante del reality en la mira.

26 feb 2026, 18:09
La salida de Daniela de Lucía por la muerte de su padre sacudió por completo la dinámica de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Su partida no solo generó un clima de profunda tristeza entre sus compañeros, sino que también dejó una vacante inesperada para esta altura de la edición.

Con ese lugar libre, la producción del reality que conduce Santiago del Moro ya analiza los pasos a seguir. Como suele ocurrir en estos casos, comenzó rápidamente la danza de nombres sobre quién podría ingresar para ocupar la vacante y agitar la competencia. En A la Tarde (América TV) mencionaron dos nombres concretos: la histórica actriz Alejandra Majluf y Camilota, hermana de Thiago Medina.

Santiago Sposato fue el primero en exponer la información que manejaba."La segunda opción es que estuvo aislada en el hotel: es la queridísima y carismática Camilota. Tiene un hermano famoso, todavía no encontró su talento, pero tiene mucho carisma". Además, enfatizó en que se fue mal de El Trece cuando pasó por Cuestión de Peso.

Sobre el final, Cora de Barbieri lanzó el nombre de la histórica actriz que sería la primera opción de parte de la producción. La panelista aseguró que ya habría pasado por el proceso de casting y que incluso habría estado aislada, lista para ingresar en cualquier momento si se confirma la decisión.

"Esta actriz se inició en el rubro infantil. Brilló con Tato Bores, Nicolás Repetto, entre otros. Ha estado en pareja o ha tenido relaciones con Gustavo Cerati; rechazó en su momento a Pappo y, según sus palabras, también a Gonzalo Heredia. Brilló en telenovelas. La actriz es Alejandra Majluf", explicó.

Cómo nominó Daniela De Lucía antes de irse de Gran Hermano Generación Dorada

Antes de enterarse de la muerte de su padre, Daniela De Lucía había pasado por el confesionario para emitir su voto y nominar a dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

Con argumentos claros y sin vueltas, explicó su decisión: “Mis primeros dos votos son para una persona que siento que está un poco desarmonizada la energía de esta casa, son para Carmina y mi segundo voto es para Manuel porque hay algunas cosas de lo que contó que no me terminó de cerrar, que no me gustaron y la verdad es que con todos los demás me llevo súper bien”.

De esta manera, Daniela apuntó directamente contra Carmina y Manuel, dejando en claro que su elección respondía a una cuestión de afinidad y percepciones personales dentro de la convivencia. Su planteo fue firme, pero mantuvo el tono respetuoso, marcando que, más allá de esas diferencias puntuales, con el resto de sus compañeros tenía una buena relación.

Lo que en ese momento parecía una jugada estratégica más dentro de la dinámica habitual del reality terminó adquiriendo otro peso con el correr de las horas. Nadie imaginaba que esa sería una de las últimas decisiones de Daniela dentro del juego, antes de tener que abandonar la casa por el duro golpe personal que la esperaba afuera.

