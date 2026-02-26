Venezuela: Nahuel Gallo abandonó la huelga de hambre tras hablar con su mujer

Embed

En diálogo con la prensa, Gómez contó que recibió la llamada mientras brindaba una entrevista radial. “Vi a Dios. Gracias porque escuché su voz. Me dijo que estaba bien, que estaba fuerte y preguntó por toda la familia y por nuestro hijo”, relató.

Además, aseguró que el gendarme tenía intención de hablar con el niño, aunque no pudo hacerlo porque se encontraba en el jardín. Según detalló, Gallo le confirmó que había suspendido la huelga de hambre. “Me dijo que estaba fuerte y que dejó la medida porque le permitieron comunicarse conmigo”, agregó.

Cómo se encuentra de salud

Tras el levantamiento de la protesta, la madre de Gómez y suegra del gendarme, Yalitza García, aseguró que el detenido se encuentra estable. “Nahuel comió bastante, está muy fuerte y fuera de peligro”, afirmó desde Venezuela.

También explicó que la familia aún no recibió nuevas novedades sobre su situación judicial o una posible liberación.

García permanece en las inmediaciones del penal Rodeo I, en las afueras de Caracas, donde realiza vigilias junto a familiares de presos políticos. Allí, reclaman la aplicación de la ley de amnistía aprobada recientemente por el Parlamento venezolano.

maria-gomez-recordo-que-el-chavismo-ha-mantenido-a-nahuel-gallo-en-situacion-de-desaparicion-forzada-durante-419-dias-foto-reuters-YVYT6ZCAPNDTBCUGLFE56SX5KE . El gendarme argentino lleva 445 días preso en El Rodeo I.

La protesta de los detenidos forma parte de un reclamo más amplio: más de 200 presos políticos iniciaron una huelga de hambre para exigir condiciones humanitarias y su liberación.

El pedido de liberación

Tras el contacto, la esposa del gendarme pidió reforzar la presión internacional. “Ahora el reclamo tiene que ser más fuerte para que lo liberen. Necesita volver a su casa y estar con su familia”, sostuvo.

El caso de Gallo se convirtió en un tema central en la agenda diplomática entre Argentina y Venezuela. El uniformado fue detenido al ingresar al país y las autoridades venezolanas lo acusan de presuntos vínculos con actividades terroristas, cargos que el Gobierno argentino rechaza y califica como arbitrarios.

Mientras continúan las gestiones para su liberación, familiares y organizaciones de derechos humanos mantienen la vigilia frente al penal y esperan que el contacto telefónico sea el primer paso hacia su regreso a la Argentina.