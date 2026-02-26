Estalló con todo la primera pelea por la comida y la falta de higiene en la casa de Gran Hermano

Pero la comida no fue el único detonante. La limpieza también se convirtió en motivo de quejas. Manuel volvió a tomar la palabra y apuntó directo a quienes no colaboran con el orden: "Hay normas de convivencia como dejar la mugre dentro de la bacha. Eso se pudre y queda un olor bárbaro". Además, remarcó que el estado del baño es otro foco de conflicto y advirtió que "eso se ve, quieras o no", al tiempo que propuso dividir tareas para evitar que el desorden escale.

En ese contexto, Yanina lanzó una frase con destinatarios implícitos: "Hay gente, o varones, a los que no les gusta limpiar el baño". El comentario generó miradas cruzadas y dejó flotando una nueva grieta dentro de la convivencia.

Con apenas tres días de aislamiento, la casa ya mostró su primera gran interna. Si algo quedó claro es que, en esta edición, los huevos y la bacha pueden ser tan explosivos como cualquier estrategia de juego.

Quiénes son los primeros nominados que fueron directo a la placa en Gran Hermano Generación Dorada

La gala de Gran Hermano Generación Dorada emitida este miércoles por la pantalla de Telefe tuvo una dinámica especial. Debido a la gran cantidad de jugadores, parte de las nominaciones se realizaron durante el día y se vieron grabadas, mientras que otros participantes votaron en vivo para completar el resultado final.

Esta edición incorporó la llamada “placa Generación Dorada”, con una mecánica distinta: durante las primeras 24 horas el voto es positivo. Es decir, el público elige a quién quiere que continúe en la casa. Este jueves 26 de febrero, los tres jugadores más votados saldrán de placa, mientras que los cinco restantes quedarán expuestos al voto negativo hasta la gala de eliminación del lunes 2 de marzo, cuando se conocerá al primer eliminado del ciclo.

Tras el recuento definitivo, los nominados de la semana son: Carmiña, Emanuel, Manu, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli. El público ya puede votar enviando “GH” al 9009, ingresando a GHGlobal o escaneando el código QR que aparece en la pantalla del programa.

La gran apuntada de la noche fue Carmiña, que arrasó con 31 votos y quedó como la jugadora más señalada en este arranque del reality. Muy por detrás se ubicaron Emanuel y Manuel con 7 votos cada uno, Pincoya con 6, y luego Brian, Zilli, Lucero y Sol con 5 votos.