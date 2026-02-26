A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
NO SE AGUANTAN

Estalló con todo la primera pelea por la comida y la falta de higiene en la casa de Gran Hermano

A solo tres días del arranque de Gran Hermano Generación Dorada, la convivencia explotó por el consumo de comida y la falta de limpieza en la casa. La fuerte discusión entre tres “hermanitos” dejó al descubierto la primera gran grieta. El video.

26 feb 2026, 19:02
Estalló con todo la primera pelea por la comida y la falta de higiene en la casa de Gran Hermano
Estalló con todo la primera pelea por la comida y la falta de higiene en la casa de Gran Hermano
Estalló con todo la primera pelea por la comida y la falta de higiene en la casa de Gran Hermano

Apenas pasaron tres días desde el arranque de Gran Hermano Generación Dorada y la armonía ya quedó en el pasado. Lo que parecía una simple charla organizativa en la cocina terminó convirtiéndose en el primer gran cruce de la edición, con reproches por la comida, acusaciones por desorden y varias indirectas que encendieron la casa.

Todo comenzó cuando los participantes pusieron el foco en cómo se están administrando los alimentos de la alacena y la heladera. La discusión tomó temperatura rápidamente: mientras Manuel Ibero intentaba bajar el tono proponiendo libertad de consumo: “A nadie le gusta estar controlando... que coman lo que quieran”, Andrea del Boca no se quedó callada y cuestionó el uso excesivo de algunos productos, especialmente los huevos.

Leé también

Salieron a la luz los posibles reemplazantes de Daniela de Lucía en Gran Hermano

Salieron a la luz los posibles reemplazantes de Daniela de Lucía en Gran Hermano

"Si cada uno come siete huevos, después es muy difícil", disparó la actriz, visiblemente incómoda con la situación. Y redobló la apuesta al explicar su postura personal: "Yo no como huevo desde que entré, pero me correspondería. El tema es que si desayunara seis claras (por ejemplo), no va a alcanzar". Para Andrea, la clave es que la comida alcance para todos y que nadie abuse de lo que hay disponible.

En medio de la tensión, Yanina Zilli intentó bajarle el dramatismo con una frase que no pasó inadvertida: "No podemos estar peleando por lo más barato que son los huevos". Sin embargo, lejos de calmar los ánimos, la discusión dejó en evidencia que la organización de la cocina será uno de los puntos más conflictivos de esta temporada, sobre todo considerando las distintas dietas dentro de la casa, como la de Sol, que es vegetariana.

Pero la comida no fue el único detonante. La limpieza también se convirtió en motivo de quejas. Manuel volvió a tomar la palabra y apuntó directo a quienes no colaboran con el orden: "Hay normas de convivencia como dejar la mugre dentro de la bacha. Eso se pudre y queda un olor bárbaro". Además, remarcó que el estado del baño es otro foco de conflicto y advirtió que "eso se ve, quieras o no", al tiempo que propuso dividir tareas para evitar que el desorden escale.

En ese contexto, Yanina lanzó una frase con destinatarios implícitos: "Hay gente, o varones, a los que no les gusta limpiar el baño". El comentario generó miradas cruzadas y dejó flotando una nueva grieta dentro de la convivencia.

Con apenas tres días de aislamiento, la casa ya mostró su primera gran interna. Si algo quedó claro es que, en esta edición, los huevos y la bacha pueden ser tan explosivos como cualquier estrategia de juego.

Embed

Quiénes son los primeros nominados que fueron directo a la placa en Gran Hermano Generación Dorada

La gala de Gran Hermano Generación Dorada emitida este miércoles por la pantalla de Telefe tuvo una dinámica especial. Debido a la gran cantidad de jugadores, parte de las nominaciones se realizaron durante el día y se vieron grabadas, mientras que otros participantes votaron en vivo para completar el resultado final.

Esta edición incorporó la llamada “placa Generación Dorada”, con una mecánica distinta: durante las primeras 24 horas el voto es positivo. Es decir, el público elige a quién quiere que continúe en la casa. Este jueves 26 de febrero, los tres jugadores más votados saldrán de placa, mientras que los cinco restantes quedarán expuestos al voto negativo hasta la gala de eliminación del lunes 2 de marzo, cuando se conocerá al primer eliminado del ciclo.

Tras el recuento definitivo, los nominados de la semana son: Carmiña, Emanuel, Manu, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli. El público ya puede votar enviando “GH” al 9009, ingresando a GHGlobal o escaneando el código QR que aparece en la pantalla del programa.

La gran apuntada de la noche fue Carmiña, que arrasó con 31 votos y quedó como la jugadora más señalada en este arranque del reality. Muy por detrás se ubicaron Emanuel y Manuel con 7 votos cada uno, Pincoya con 6, y luego Brian, Zilli, Lucero y Sol con 5 votos.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano Telefe

Lo más visto