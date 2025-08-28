En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Dólar
Buenos Aires
Cotizaciones

Respiro en los mercados: el dólar bajó y las acciones argentinas rebotaron en Buenos Aires y en Wall Street

En medio de las tensiones políticas y camino a las elecciones bonaerenses, los activos argentinos detuvieron su caída. El dólar minorista bajó a 1.345 pesos.

Respiro en los mercados: el dólar bajó y las acciones argentinas rebotaron en Buenos Aires y Wall Street.

Respiro en los mercados: el dólar bajó y las acciones argentinas rebotaron en Buenos Aires y Wall Street.

Tras varios días de fuerte tensión financiera y presión cambiaria, los mercados argentinos encontraron un respiro. El dólar retrocedió en todas sus cotizaciones, mientras que los bonos y las acciones mostraron un leve pero esperado rebote, tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street.

Leé también Escuchas, criptogate y dólar: claves de una semana caliente a la expectativa de definiciones políticas
escuchas, criptogate y dolar: claves de una semana caliente a la expectativa de definiciones politicas

En el Banco Nación, el dólar minorista cerró en $1.345, 15 pesos menos que ayer. Por su parte, el dólar blue bajó a $1.350, con una caída de 5 pesos.

En el segmento mayorista, la divisa finalizó en $1.332,50, lo que significó la tercera baja consecutiva y un volumen operado de USD 492 millones.

El alivio también se sintió en el mercado de futuros: se negociaron casi USD 2.300 millones y la posición de noviembre 2025, posterior a las legislativas, fue una de las más operadas.

Las tasas de los depósitos también retrocedieron. La Badlar de bancos privados cayó a 55,3% y la Tamar promedió 61,2%. Según consultoras privadas, esta tendencia podría profundizarse aunque el mercado local de deuda todavía “no encuentra piso”.

960604-dolar-afp
El dólar minorista bajó a 1.345 pesos.

El dólar minorista bajó a 1.345 pesos.

No todas fueron buenas noticias: las reservas del BCRA cayeron USD 291 millones, ubicándose en USD 40.961 millones. En tanto, el riesgo país se mantuvo en 853 puntos básicos, un nivel elevado similar al de abril, previo al levantamiento parcial del cepo cambiario.

Bonos y acciones en recuperación

Los bonos en dólares avanzaron entre 0,6% (AL30) y 1,7% (AL41), mientras que el Global 46 fue la excepción con una baja de 0,6%.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval subió 1,2% en pesos y 1,7% en dólares, con Edenor (5,2%), TGN (4,7%), Telecom (4,6%) y Banco Macro (3,9%) entre los papeles más destacados.

En Wall Street, los ADR argentinos también repuntaron: Edenor (5,9%), Corporación América (5%) y Central Puerto (4,9%) lideraron las subas.

La mejora llegó después de semanas de incertidumbre por las acusaciones contra el entorno presidencial, las dificultades del Gobierno en el Congreso y la cercanía de las elecciones bonaerenses.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dólar Buenos Aires Mercados
Notas relacionadas
Lunes complicado en los mercados: el dólar oficial subió y cayeron las acciones argentinas
Dólar y dólar blue: tras la última suba, a cuánto cotizan este martes
El misterio de las cajas del ANDIS, los 266 mil dólares en sobres, las agendas de Spagnuolo y la máquina de contar billetes
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar