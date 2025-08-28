Respiro en los mercados: el dólar bajó y las acciones argentinas rebotaron en Buenos Aires y en Wall Street

Las tasas de los depósitos también retrocedieron. La Badlar de bancos privados cayó a 55,3% y la Tamar promedió 61,2%. Según consultoras privadas, esta tendencia podría profundizarse aunque el mercado local de deuda todavía “no encuentra piso”.

El dólar minorista bajó a 1.345 pesos.

No todas fueron buenas noticias: las reservas del BCRA cayeron USD 291 millones, ubicándose en USD 40.961 millones. En tanto, el riesgo país se mantuvo en 853 puntos básicos, un nivel elevado similar al de abril, previo al levantamiento parcial del cepo cambiario.

Bonos y acciones en recuperación

Los bonos en dólares avanzaron entre 0,6% (AL30) y 1,7% (AL41), mientras que el Global 46 fue la excepción con una baja de 0,6%.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval subió 1,2% en pesos y 1,7% en dólares, con Edenor (5,2%), TGN (4,7%), Telecom (4,6%) y Banco Macro (3,9%) entre los papeles más destacados.

En Wall Street, los ADR argentinos también repuntaron: Edenor (5,9%), Corporación América (5%) y Central Puerto (4,9%) lideraron las subas.

La mejora llegó después de semanas de incertidumbre por las acusaciones contra el entorno presidencial, las dificultades del Gobierno en el Congreso y la cercanía de las elecciones bonaerenses.