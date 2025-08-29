Se conoció el nombre del "rándom" y tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez: el llamativo dato

"La historia de Gime y Ulises ocurrió después de la separación. Gime lo conoció, se toma un avión y se va a España. Cuando vuelve, su compañero de asiento era él. Ulises tiene una situación económica muy acomodada y un padre con mucho dinero. Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y ella le dijo 'escribime'. Ulises respondió 'no lo sé' y finalmente dijo 'le voy a escribir'. Tuvieron dos encuentros".

"Cuando Gime salió a hablar de un 'random' en la prensa, se refería a Ulises. Por eso, cuando las personas del entorno de Nico empiezan a investigar y vincular los hechos, se preguntan ¿por qué habla de un 'random' si sabemos que la historia es otra?".

"Cuando se enteran, toman una decisión de dar a conocer la verdadera historia de por qué se separaron. Por eso Ángel de Brito llega con una historia concreta y un nombre concreto. Gime al otro día no podía desmentirlo. Tengo entendido que ella tuvo que salir a decirlo"

Noticia en desarrollo..