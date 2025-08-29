A24.com

¡Escándalo en puerta!

Se conoció el nombre del "rándom" y tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez: el llamativo dato

Pepe Ochoa reveló el nombre del "random" con el que supuestamente estuvo Gimena Accardi y a quién se refería cuando confesó su infidelidad a Nico Vázquez al público. Lo llamativo fue el momento en que habría ocurrido el encuentro íntimo entre ambos.

29 ago 2025, 21:18
Pepe Ochoa, en LAM (América TV), reveló que una persona llamada Ulises es la señalada como tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez.

Lo sorprendente es que el encuentro entre la actriz y esta persona habría ocurrido cuando ya estaban separados, tras su regreso de Europa, y que esta situación no habría sido la razón de la ruptura. Según informaron en el ciclo, existe alguien conocido que Nico identifica y que llamó la atención cuando Gimena contó en OLGA que no se trataba de él sino del joven de 20 años.

"El actor se habló y especuló, es el detonante de la historia de Nico y Gime. Lo del rándom es después y Gime nos mintió. Fueron dos encuentros casuales. Se conocieron de una situación en un avión, según Estefi Berardi y Fede Flowers".

"¿Qué pasa con los plazos, por qué Gime habla de él y por qué quiere instalar algo que ocurrió en el período en que no estaba con ella? Se llama Ulises. Tiene 20 años, casi 21. Está estudiando, es deportista, pertenece a un club y hay una persona que tenemos en común".

"La historia de Gime y Ulises ocurrió después de la separación. Gime lo conoció, se toma un avión y se va a España. Cuando vuelve, su compañero de asiento era él. Ulises tiene una situación económica muy acomodada y un padre con mucho dinero. Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y ella le dijo 'escribime'. Ulises respondió 'no lo sé' y finalmente dijo 'le voy a escribir'. Tuvieron dos encuentros".

"Cuando Gime salió a hablar de un 'random' en la prensa, se refería a Ulises. Por eso, cuando las personas del entorno de Nico empiezan a investigar y vincular los hechos, se preguntan ¿por qué habla de un 'random' si sabemos que la historia es otra?".

"Cuando se enteran, toman una decisión de dar a conocer la verdadera historia de por qué se separaron. Por eso Ángel de Brito llega con una historia concreta y un nombre concreto. Gime al otro día no podía desmentirlo. Tengo entendido que ella tuvo que salir a decirlo"

Noticia en desarrollo..

     

 

