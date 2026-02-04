Video: brutal pelea entre un chofer y un pasajero en un colectivo que quedó fuera de control

Un chofer de la línea 113, que une Barrancas de Belgrano con San Justo, fue despedido luego de protagonizar una pelea a golpes de puño con un pasajero mientras el colectivo se encontraba en movimiento.
Flores: brutal pelea entre un chofer y un pasajero en un colectivo que quedó fuera de control
El violento hecho, que tomó estado público en las últimas horas, ocurrió el domingo 25 de enero, pasadas las 23, en el barrio de Flores.
La pelea, por motivos que se desconocen, se desarrolló en el pasillo de la unidad, tal como quedó registrado en las imágenes tomadas dentro de la formación.
Mientras el enfrentamiento continuaba, la formación cruzó un semáforo en rojo y quedó en contramano sobre la avenida Rivadavia, a la altura de Nazca y San Pedrito, lo que puso en riesgo a peatones, otros automovilistas y a los propios pasajeros, que, ante la situación de pánico, comenzaron a saltar del vehículo antes de que se detuviera por completo.
Tras la difusión de los videos, la empresa de transporte Bernardino Rivadavia S.A.T.A. despidió al conductor de manera inmediata e irrevocable. Además, según informó TN, no fue la primera vez que tuvo un comportamiento agresivo durante su servicio.
“Me defendí, la medida es injusta”, se justificó, por su parte, el chofer, en un audio enviado a sus excompañeros.
En las últimas horas, según confirmaron fuentes de la Policía de la Ciudad, ambos sujetos fueron demorados: el chofer quedó imputado por lesiones y el pasajero por amenazas.