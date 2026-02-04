Video: brutal pelea entre un chofer y un pasajero en un colectivo que quedó fuera de control

Tras la difusión de los videos, la empresa de transporte Bernardino Rivadavia S.A.T.A. despidió al conductor de manera inmediata e irrevocable. Además, según informó TN, no fue la primera vez que tuvo un comportamiento agresivo durante su servicio.

“Me defendí, la medida es injusta”, se justificó, por su parte, el chofer, en un audio enviado a sus excompañeros.

En las últimas horas, según confirmaron fuentes de la Policía de la Ciudad, ambos sujetos fueron demorados: el chofer quedó imputado por lesiones y el pasajero por amenazas.