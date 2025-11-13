El Gobierno destacó que Argentina "ingresa a un grupo selecto de naciones" a partir del acuerdo comercial con EE.UU.

En cuanto a los detalles del acuerdo marco, explicaron que "se ha acordado una ampliación significativa del acceso de la carne bovina argentina al mercado estadounidense" y detallaron que se va a "trabajar conjuntamente en la eliminación de barreras no arancelarias al comercio agroalimentario bilateral". En contrapartida, expresaron que "Estados Unidos se compromete a eliminar aranceles a productos no disponibles en su territorio".

A la vez, subrayaron que "Argentina, en correspondencia, extenderá preferencias arancelarias en ciertos rubros, facilitando la incorporación de bienes de capital e insumos intermedios necesarios para fortalecer la competitividad de la producción nacional y beneficiar a los consumidores, quienes verán ampliada la oferta de bienes en calidad y precio".

Y completaron: "El presidente Javier Milei reafirma su compromiso de continuar trabajando junto al presidente Donald Trump, en la profundización de esta nueva etapa de cooperación económica y estratégica, basada en los valores compartidos que hicieron grandes a nuestros países, y que defienden la vida, la libertad y la propiedad privada ante todo".