En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Gobierno
Argentina
OFICINA DEL PRESIDENTE

El Gobierno destacó que Argentina "ingresa a un grupo selecto de naciones" a partir del acuerdo comercial con EE.UU.

La Casa Rosada calificó de “histórico” el nuevo marco de comercio e inversiones firmado con la administración de Donald Trump y sostuvo que representa un respaldo al programa económico de Javier Milei.

El Gobierno destacó que Argentina ingresa a un grupo selecto de naciones a partir del acuerdo comercial con EE.UU.

El Gobierno nacional destacó esta noche que Argentina "ingresa a un grupo selecto de naciones con preferencias comerciales" gracias al acuerdo bilateral alcanzado con Estados Unidos, y remarcó que su firma "constituye un profundo reconocimiento" de la administración del Donald Trump al programa económico que lidera el presidente Javier Milei.

Leé también Milei pidió a Estados Unidos activar parte del swap y Bessent lo confirmó con una polémica frase
Javier Milei le pidió al Tesoro de Ee.UU. activar el swap de monedas, para contener el dólar en medio de nuevos vencimientos de deuda y la  necesidad de acumular reservas del BCRA. Foto: Archivo.. 

En un comunicado que la Oficina del Presidente difundió esta noche en redes sociales, el Gobierno nacional también informó sobre "histórico" el acuerdo comercial alcanzado entre Argentina y Estados Unidos, denominado "Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversiones". Sobre el convenio, indicaron que esta "orientado a fortalecer los vínculos económicos bilaterales, promover el comercio y estimular nuevas corrientes de inversión".

WhatsApp Image 2025-11-13 at 21.16.41

"Este acuerdo nace a partir de una profunda y necesaria reconfiguración de las cadenas globales de valor, impulsada por el Presidente Donald J. Trump y por el nuevo esquema de aranceles que los Estados Unidos se encuentran definiendo con sus principales socios, entre ellos, la República Argentina", celebraron.

Para el Gobierno, el acuerdo cerrado implica que Argentina "ingresa a un grupo selecto de naciones con preferencias comerciales" y analizó que eso "constituye un profundo reconocimiento al programa económico liderado por el presidente Javier Milei". Según la Oficina del Presidente, a partir de ahora se abren "nuevas oportunidades para el crecimiento" del país.

En cuanto a los detalles del acuerdo marco, explicaron que "se ha acordado una ampliación significativa del acceso de la carne bovina argentina al mercado estadounidense" y detallaron que se va a "trabajar conjuntamente en la eliminación de barreras no arancelarias al comercio agroalimentario bilateral". En contrapartida, expresaron que "Estados Unidos se compromete a eliminar aranceles a productos no disponibles en su territorio".

A la vez, subrayaron que "Argentina, en correspondencia, extenderá preferencias arancelarias en ciertos rubros, facilitando la incorporación de bienes de capital e insumos intermedios necesarios para fortalecer la competitividad de la producción nacional y beneficiar a los consumidores, quienes verán ampliada la oferta de bienes en calidad y precio".

Y completaron: "El presidente Javier Milei reafirma su compromiso de continuar trabajando junto al presidente Donald Trump, en la profundización de esta nueva etapa de cooperación económica y estratégica, basada en los valores compartidos que hicieron grandes a nuestros países, y que defienden la vida, la libertad y la propiedad privada ante todo".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Argentina Estados Unidos Javier Milei Donald Trump
Notas relacionadas
Estados Unidos anunció que alcanzó un acuerdo comercial con Argentina: todos los puntos del convenio
Javier Milei celebró el acuerdo con Estados Unidos: "Estamos comprometidos en hacer a Argentina grande nuevamente"
Funcionarios del Gobierno celebraron el acuerdo comercial con EE. UU.: "Argentina será enorme"
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar