Milei pidió a Estados Unidos activar parte del swap y Bessent lo confirmó con una polémica frase

El gobierno argentino pidió a Estados Unidos activar un primer tramo del swap de monedas acordado entre Javier Milei y Donald Trump. Así lo confirmó este martes el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El secretario del Tesoro confirmó que el BCRA activó la primera parte del préstamo y confirmó que, con esa medida, "Estados Unidos ganó dinero".
Javier Milei le pidió al Tesoro de Ee.UU. activar el swap de monedas, para contener el dólar en medio de nuevos vencimientos de deuda y la necesidad de acumular reservas del BCRA. Foto: Archivo..
El funcionario estadounidense reveló que la administración de Javier Milei solicitó poner en funcionamiento “ una pequeña parte” del convenio bilateral de monedas, cuyo monto total asciende a US$20.000 millones, según detalló en declaraciones a la agencia de noticias Bloomberg.
Bessent aseguró que con este movimiento, “el gobierno de Estados Unidos ganó dinero. Le prestamos dinero a un gobierno para estabilizarlo durante una elección, uno de nuestros grandes aliados en Latinoamérica".
Aunque el monto exacto no fue precisado oficialmente, estimaciones del mercado sugieren que Argentina ya habría utilizado alrededor de US$2.700 millones, que se habrían destinado para reembolsar a Estados Unidos dólares empleados en la intervención cambiaria previa a las elecciones.
La confirmación de la activación del canje de monedas entre Argentina y Estados Unidos se produce en medio de la confirmación de Javier Milei sobre un inminente anuncio de la firma de un acuerdo comercial con el gobierno de Trump.
Para eso, este martes viajó a Estados Unidos el flamante canciller y exsecretario de Finanzas, Pablo Quirno.
Milei y el propio Quirno confirmaron que “el acuerdo comercial ya casi está terminado", en tanto que el canciller viaja este martes a Washington para ultimar detalles.
Asimismo, también se especula con que parte de los fondos fueron usados para afrontar los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se concretaron el viernes pasado.
La activación de parte del swap ya se había empezado a dejar ver la semana pasada, cuando se publicó el último balance semanal del BCRA y la planilla de tenencias de derechos especiales de giro (DEGs), informada por el FMI.
En el reporte del 31 de octubre pasado, la autoridad monetaria argentina sugería que el Tesoro estadounidense podría haber activado un tramo del swap para recuperar los dólares que invirtió en la antesala electoral.
En la misma dirección, el FMI reveló a principios de noviembre que en octubre la Argentina aumentó su tenencia de DEGs en 640,8 millones, mientras que Estado Unidos redujo sus tenencias de DEGs en el mismo monto. Así se dejaba traslucir que podía ser efecto de una puesta en marcha del acuerdo de monedas entre ambos países.
La base monetaria registró en octubre su mayor caída mensual en un año y medio, fundamentalmente por el desarme de los plazos fijos de “personas humanas”, en el marco de la previa electoral y la desconfianza en el esquema cambiario, según indica un informe publicado por el BCRA, lo que impactó en la liquidez de los bancos.
De acuerdo con el documento publicado por la entidad, hubo un retroceso real del 3,1% en la base monetaria respecto de septiembre: “En promedio, se registró una caída de $1 billón, producto de una menor exigencia asociada fundamentalmente a la caída de los depósitos a la vista del mes de septiembre”.
El informe remarcó que los plazos fijos exhibieron una contracción real del 2,3%, la mayor desde abril, como reflejo de “un período caracterizado por la incertidumbre asociada a las elecciones de medio término" y "una elevada demanda por cobertura cambiaria".
En cuanto a la oferta de pesos, el BCRA remarcó que las operaciones del Tesoro Nacional resultaron contractivas debido al efecto de la licitación de fines de septiembre, en la cual hubo financiamiento neto positivo.
En cambio, señaló que "las operaciones resultaron expansivas debido fundamentalmente al desarme de pases pasivos".
La entidad reconoció que este escenario le provocó un "problema de liquidez al sistema financiero", agravado por la elevada exigencia del Central en materia de encajes.
“Vale señalar que, con el fin de dotar de mayor flexibilidad a las entidades financieras en el manejo de la liquidez, el BCRA dispuso que, a partir de noviembre, la integración mínima diaria sea del 95% de la exigencia de efectivo mínimo total en pesos del período”, indicó la entidad que conduce Santiago Bausili.