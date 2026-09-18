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La mora familiar tocó un récord en julio y los préstamos personales llegaron al 16,7%

La irregularidad de los créditos a las familias subió al 12,9%, el nivel más alto en más de dos décadas, frente al 5,6% de un año atrás. El crédito al consumo cayó 2,3% en términos reales y el Gobierno espera una mejora hacia fin de año para recuperar el financiamiento en 2027.

La irregularidad de los créditos a las familias subió al 12

La irregularidad de los créditos a las familias subió al 12,9%, el nivel más alto en más de dos décadas, frente al 5,6% de un año atrás. (Foto: archivo)

El endeudamiento de las familias volvió a mostrar señales de deterioro durante julio. La mora de los créditos destinados a ese segmento trepó al 12,9% y alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas, de acuerdo con el Informe sobre Bancos difundido este viernes por el Banco Central. En junio había sido del 12,8% y un año antes, en julio de 2025, se ubicaba en 5,6%.

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El aumento se produjo en un contexto de contracción del financiamiento destinado al consumo. Durante julio, el saldo real de los préstamos al consumo se redujo 2,3%, mientras que el crédito otorgado a las familias cayó 1,1%, con una baja mayor en las tarjetas de crédito.

La mora de las tarjetas aumentó 0,2 puntos, hasta alcanzar el 12,8%. (Foto: archivo)

La mora de las tarjetas aumentó 0,2 puntos, hasta alcanzar el 12,8%. (Foto: archivo)

La situación fue especialmente marcada en algunas líneas. La mora de los préstamos personales pasó del 16,4% al 16,7% y la de las tarjetas aumentó 0,2 puntos, hasta alcanzar el 12,8%. Los créditos prendarios registraron una irregularidad del 8,1% y los préstamos ajustados por UVA llegaron al 20,3%.

El crédito privado también retrocedió en julio

El deterioro de la cartera familiar se produjo junto con una caída del saldo real del financiamiento total, uno de los factores que explicó el aumento del indicador de mora.

El crédito al sector privado en pesos cayó 0,9% durante julio. Si se suman las operaciones en moneda extranjera, el saldo total se redujo 1% en el mes, aunque todavía mostró un crecimiento del 4,7% respecto de julio de 2025.

La evolución fue diferente según el destino de los préstamos. Los créditos con garantía real, entre ellos los hipotecarios y prendarios, avanzaron 0,5% real, mientras que las líneas comerciales prácticamente no tuvieron modificaciones, con una variación negativa del 0,1%.

El financiamiento a las empresas, en cambio, aumentó 0,5% en términos reales, impulsado por los créditos a la industria. En moneda extranjera, el saldo del crédito al sector privado creció 0,6%, principalmente por las prefinanciaciones a la exportación y los documentos.

El endeudamiento en familias alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas, de acuerdo con el Informe sobre Bancos difundido este viernes por el Banco Central. (Foto: archivo)

El endeudamiento en familias alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas, de acuerdo con el Informe sobre Bancos difundido este viernes por el Banco Central. (Foto: archivo)

El Banco Central señaló que el incremento de la cartera irregular en términos reales “viene desacelerándose”. En el conjunto del sector privado, la irregularidad alcanzó el 7,7%, apenas por encima de junio y en el mismo nivel que en mayo. Entre las empresas, pasó del 3,5% al 3,6%.

Más de 2.500 nuevos deudores hipotecarios en julio

El informe del Banco Central también mostró un incremento en la cantidad de deudores hipotecarios incorporados al sistema. En julio se sumaron 2.527, un 28,4% más que durante junio. En los últimos doce meses, el número de nuevos deudores hipotecarios fue de casi 33.700.

Al mismo tiempo, la probabilidad de default estimada para el crédito total al sector privado bajó 0,2 puntos y quedó en 2,4%. En el caso de las familias fue del 3,9%, mientras que para las empresas se ubicó en 1,1%.

El informe del Banco Central también mostró un incremento en la cantidad de deudores hipotecarios incorporados al sistema. (Foto: archivo)

El informe del Banco Central también mostró un incremento en la cantidad de deudores hipotecarios incorporados al sistema. (Foto: archivo)

Las previsiones alcanzan al 87,6% de la cartera irregular, según detalló el organismo. El sistema financiero mantiene una integración de capital equivalente al 30,5% de los activos ponderados por riesgo, mientras que el crédito irregular neto de previsiones representa el 2,1% de la responsabilidad patrimonial computable.

Para el Banco Central, estos indicadores muestran la “resiliencia” del sistema frente a potenciales pérdidas.

Las alternativas que ofrecen los bancos públicos

Mientras la mora continúa en niveles elevados, dos bancos públicos reforzaron sus mecanismos para refinanciar deudas.

El Banco Nación ofrece a los deudores en Situación 3 o superior una refinanciación en UVA con una tasa nominal anual del 7,5% y plazos de hasta 120 meses. También cuenta con una alternativa en pesos, con una TNA del 25% y hasta 96 meses para quienes paguen en término.

El Banco Ciudad redujo al 28% la TNA para refinanciar deudas en mora correspondientes a préstamos personales, tarjetas y microcréditos. Los plazos disponibles van de 24 a 60 meses.

En pocas palabras

  • Mora crediticia: La irregularidad de los créditos a familias alcanzó el 12,9%, máximo en dos décadas.
  • Crédito al consumo: Cayó 2,3% en términos reales, con expectativas de mejora hacia fin de año.
  • Opciones de refinanciación: Bancos públicos ofrecen alternativas para deudores en mora, con tasas y plazos diferenciados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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