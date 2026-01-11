Juliana Awada habló tras confirmar su separación de Mauricio Macri: "Estamos cerrando una etapa importante"
La empresaria, Juliana Awada, rompió el silencio en sus redes sociales con un mensaje breve, reflexivo y cargado de sensibilidad, en medio de la confirmación de su separación del expresidente, Mauricio Macri. Qué dijo.
11 ene 2026, 22:20
Juliana Awada habló tras confirmar su separación de Mauricio Macri y realizó dos pedidos
En medio del impacto que generó la noticia de la separación deMauricio Macri y Juliana Awada, fue la empresaria quien decidió dar el primer paso y expresarse públicamente. Lo hizo a través de una historia de Instagram, con un mensaje corto pero profundo, que rápidamente llamó la atención por su tono íntimo y alejado de cualquier polémica.
“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, escribió Awada, marcando una postura clara frente al momento personal que atraviesa.
Lejos de alimentar rumores o entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura, el mensaje apunta a la introspección, al resguardo emocional y a la necesidad de bajar la exposición pública. La decisión de “tomar una pausa” en redes también funciona como una señal de protección del ámbito privado, en una etapa de transición sensible para ambos.
Mientras tanto, Mauricio Macri continúa sin hacer declaraciones públicas sobre la separación. El mensaje de Awada, en cambio, dejó en claro que la prioridad está puesta en transitar el cierre de esta etapa con calma, lejos del ruido mediático y preservando el cuidado emocional de su entorno más cercano.
Cuál fue la última postal familiar de Mauricio Macri y Juliana Awada antes de la separación
La confirmación de la ruptura entre Mauricio Macri y Juliana Awada sorprendió, sobre todo, por el contraste con la última imagen pública que compartieron juntos. Aunque la relación llevaba ya varios meses atravesando un proceso de desgaste, ambos eligieron pasar las Fiestas en familia y mostrarse unidos en redes sociales, en una escena que transmitía armonía y cercanía.
En su cuenta de Instagram, el expresidente publicó una foto de la mesa navideña, rodeado por sus hijas, mientras Awada, sonriente, aparecía acomodando una vela encendida. El mensaje fue simple y afectuoso: un saludo de Nochebuena que, sin saberlo, se convertiría en la última señal pública del vínculo antes de que la noticia de la separación saliera a la luz.
Por su parte, la empresaria optó por un perfil mucho más reservado una vez que se conoció la decisión. Desde sus historias de Instagram compartió imágenes en paisajes del sur argentino, entre lagos, montañas y naturaleza, acompañada por sus hijas. Sin declaraciones ni mensajes directos, eligió refugiarse en su entorno más íntimo y mantener silencio en un momento personal sensible.
Macri y Awada se conocieron en 2009 y construyeron una relación que atravesó etapas clave tanto en lo personal como en lo político. Se casaron al año siguiente y consolidaron una familia con el nacimiento de Antonia. Durante la carrera pública del dirigente, Awada fue una figura de acompañamiento constante. Hoy, con el vínculo ya cerrado, ambos mantienen un bajo perfil y evitan hacer declaraciones públicas sobre el tema.