Juliana Awada habló tras confirmar su separación de Mauricio Macri: "Estamos cerrando una etapa importante"

Cuál fue la última postal familiar de Mauricio Macri y Juliana Awada antes de la separación

La confirmación de la ruptura entre Mauricio Macri y Juliana Awada sorprendió, sobre todo, por el contraste con la última imagen pública que compartieron juntos. Aunque la relación llevaba ya varios meses atravesando un proceso de desgaste, ambos eligieron pasar las Fiestas en familia y mostrarse unidos en redes sociales, en una escena que transmitía armonía y cercanía.

En su cuenta de Instagram, el expresidente publicó una foto de la mesa navideña, rodeado por sus hijas, mientras Awada, sonriente, aparecía acomodando una vela encendida. El mensaje fue simple y afectuoso: un saludo de Nochebuena que, sin saberlo, se convertiría en la última señal pública del vínculo antes de que la noticia de la separación saliera a la luz.

Por su parte, la empresaria optó por un perfil mucho más reservado una vez que se conoció la decisión. Desde sus historias de Instagram compartió imágenes en paisajes del sur argentino, entre lagos, montañas y naturaleza, acompañada por sus hijas. Sin declaraciones ni mensajes directos, eligió refugiarse en su entorno más íntimo y mantener silencio en un momento personal sensible.

Macri y Awada se conocieron en 2009 y construyeron una relación que atravesó etapas clave tanto en lo personal como en lo político. Se casaron al año siguiente y consolidaron una familia con el nacimiento de Antonia. Durante la carrera pública del dirigente, Awada fue una figura de acompañamiento constante. Hoy, con el vínculo ya cerrado, ambos mantienen un bajo perfil y evitan hacer declaraciones públicas sobre el tema.